Roma | per Di Francesco il Genoa è decisivo | già pronto il sostituto

Roma - tifosi in sciopero : 'Dallo scudetto ad Alisson - tutte le bugie di Pallotta' : 'Farò della Roma uno dei più forti club al mondo', Pallotta 2014,. 'Roma super attrezzata per vincere lo scudetto, ne sono certo', Baldissoni 2014,. ' Pjanic non si vende. In passato abbiamo ...

Roma - crollo muro di Villa Mercede : sopralluoghi per messa in sicurezza : A seguito della caduta di una parte del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma, i tecnici del Dipartimento Lavori pubblici del Campidoglio, del Dipartimento Ambiente e della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali “hanno effettuato e stanno proseguendo una serie di sopralluoghi sul posto. Sono tuttora in corso i controlli – precisa una nota – ed è stato disposto il transennamento dell’area, per ...

Roma - striscioni di contestazione per il presidente Pallotta : Nella notte, sono stati appesi per le vie di Roma decine di striscioni di contestazione indirizzati a James Pallotta, presidente giallorosso. Un antipasto della protesta che avverrà stasera all’Olimpico, quando la Roma scenderà in campo contro il Genoa. I malumori dei tifosi arrivano in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare risultati positivi. Già nell’incontro di Champions contro ...

Il senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

È stata riaperta la fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma - dopo una breve chiusura : La fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma è stata riaperta dopo una breve sospensione, dovuta alle segnalazioni di un probabile principio di incendio nei corridoi che portano ai binari è stato visto del fumo, secondo il Messaggero.

Casting per il film 'Pinocchio' - con Roberto Benigni - e per uno spot televisivo a Roma : Selezioni in corso per la ricerca di nuove comparse per il film 'Pinocchio', diretto da Matteo Garrone. Si cercano anche attori, attrici e comparse per uno spot televisivo nazionale per la promozione di un nuovo accessorio per smartphone, le cui riprese verranno effettuate nei pressi di Roma. 'Pinocchio' Casting tuttora aperti per il film dal titolo 'Pinocchio', diretto dal celebre regista Matteo Garrone e con Roberto Benigni nel ruolo di ...

Roma - persero tutto nella strage di via Vigna Jacobini. Rutelli diede loro le case Raggi le rivuole : 6 famiglie sotto sfratto : Rischiare di perdere la casa. Di nuovo. Dopo una strage che la politica sembra aver dimenticato, nonostante sia sempre viva nella memoria collettiva di una Roma ancora ferita. Erano le 3.06 di mercoledì 16 dicembre 1998. Esattamente 20 anni fa. Senza un avvertimento, senza che una crepa pericolosa venisse mai segnalata o rilevata, un intero palazzo di via Vigna Jacobini 65, in zona Portuense, si sbriciolò all’improvviso portandosi via la vita di ...

Roma - il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro : “Che cos’è il Partito democratico?” : La domenica mattina, in via di Torpignattara, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devoti filippini di una chiesa evangelica cristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storico circolo per la loro messa settimanale. Che Torpignattara sia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI ...

Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : la data e come vederlo in tv. Le possibili avversarie e gli incroci per Juventus e Roma : Lunedì 17 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Sarà l’urna di Nyon a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta, le migliori 16 squadre d’Europa si daranno battaglia con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza. L’Italia sarà presente con Juventus e Roma dopo le ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Paltrinieri beffato sul finale : Romanchuk campione del mondo nei 1500 sl - splendido argento per Gregorio : splendido argento per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: l’azzurro costretto ad arrendersi ad un ottimo Romanchuk Uno dei momenti più attesi dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 è arrivato: Gregorio Paltrinieri è sceso in vasca per la finalissima dei 1500 stile libero. Un inizio super per il campione italiano, che ben presto però si è dovuto difendere da uno strepitoso ...

Ultima chiamata per Di Francesco : la Roma non può più aspettare : Roma-Genoa sarà la prova della verità per Eusebio Di Francesco. L’ha fatto intendere con i commenti post Champions il presidente Pallotta, contestato dalla tifoseria giallorossa con alcuni manifesti affissi in città, e lo sa anche lo stesso tecnico, che ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi in caso di ennesimo flop. Le assenze, il tempo da concedere ai giovani innesti e le cessioni che hanno impoverito la Roma sul piano ...

Roma-Genoa : ultima chiamata per Eusebio Di Francesco : Roma – Sarà un match rovente quello che accompagnerà Roma e Genoa nel posticipo della 16esima giornata di serie A. In uno stadio Olimpico desolatamente vuoto (solo 4.000 i tagliandi venduti da aggiungere agli abbonati) giallorossi e rossoblù si danno appuntamento stasera alle ore 20.30 per cercare di dare una sterzata importante al loro fin qui impietoso campionato. Da una parte una Roma ridotta all’osso per via degli infortuni e con ...