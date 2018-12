Mense scolastiche | i veri responsabili dello scandalo non sono i lavoratori ma gli

Mense scolastiche. I Nas chiudono sette strutture : G. Grillo: “Grazie ai nostri Carabinieri: furbi e ‘cucine da incubo’ non possono essere tollerati” Il Comando per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha avviato fin dall’inizio dell’attuale anno scolastico un monitoraggio di controllo, tuttora in corso, sui servizi di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e livello. L’obiettivo è accertare le condizioni d’igiene e strutturali dei locali, la rispondenza dei menù ai ...

Topi e parassiti - chiuse 7 Mense scolastiche. Grillo : "Film dell'orrore" : Bilancio choc dell'ispezione dei Nas in tutta Italia: una struttura su 3 irregolare, sequestrate due tonnellate di cibo. Il ministro: "Basta cucine da incubo"

Mense scolastiche - Grillo : “Cibi scaduti - carenze igieniche e topi : 1 su 3 presenta irregolarità. Un film dell’orrore” : “Cibi scaduti, gravi carenze igieniche, perfino topi e parassiti: un film dell’orrore”. Il ministro della Salute Giulia Grillo sintetizza così i risultati del monitoraggio delle Mense scolastiche italiane effettuati dai Nas da settembre. Il quadro che emerge è tutt’altro che incoraggiante: una mensa su 3 presenta delle irregolarità e su 224 Mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave ...

Bambini e Mense scolastiche. Lettera aperta del sindaco di Samassi alla sindaca di Lodi : Probabilmente il Comune che ho l'onore di amministrare non ha nulla a che vedere con l'economia e con le dinamiche sociali dei ricchi Comuni del Nord Italia e di Lodi in particolare. Però una cosa ci ...

Alla Liguria 147mila euro per Mense scolastiche biologiche : Roma, 26 nov., askanews, - Assegnati Alla Liguria 147 mila euro di fondi ministeriali per le mense scolastiche biologiche. Lo comunica l'assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai, in seguito all'...

Cinisello - incendio al centro cottura : pizza per tutti nelle Mense scolastiche : Cinisello Balsamo , Milano, , 15 novembre 2018 - Una montagna di pizza per superare l'emergenza mensa nelle scuole di Cinisello Balsamo . Dopo l'incendio che martedì sera ha gravemente danneggiato i ...