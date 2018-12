Lodi | ragazzini usano le statue del presepe per simulare atti sessuali | denunciati

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) Pensavano di fare una bravata e probabilmente di farla franca ma dovranno ora rispondere del reato di “offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose” in un luogo aperto al pubblico. Ottominorenni hanno infpreso di mira ildi Massalengo () e hanno usato lepertra Giuseppe e Maria, usando anche le pecorelle. I ragazzi hanno poi messo bottiglie di alcolici in mano ai personaggi e, non contenti, si sono filmati e fotografati per postare le loro peripezie sui social. Non ci sono volute che poche ore ai carabinieri per risalire a loro e segnalare i nomi al sindaco: 8 ragazzi, tra cui almeno 2 ragazze, tutti tra i 14 e i 17 anni, incensurati. Il reato di cui dovranno rispondere può costare un’ammenda da mille a 5 mila euro ma anche la reclusione fino a 2 anni.L'articolo, ...