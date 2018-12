Allegri | ' Una vittoria cher vale più di tre punti'

Torino-Juventus - Allegri al settimo cielo : “vinta una gara difficile - ecco perchè non ho guardato il rigore” : Massimiliano Allegri ha vinto il derby tra la sua Juventus ed il Torino, senza però aver visto il rigore di Cristiano Ronaldo “L’impegno era difficile perché giocavamo tre giorni dopo la Champions, è stato un derby contro una squadra in forma. Il Torino nel primo tempo ha corso molto e pressato, il campo insidioso ci ha creato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo pressato meglio in avanti e abbiamo avuto diverse occasioni. Ho ...

Juventus Inter - i precedenti tra Allegri e Spalletti : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Juve-Inter sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte l'altra nella splendida cornice dell'Allianz Stadium con un margine di distacco ridotto come ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : “Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione” : Al termine della gara vinta dalla Juve sulla Fiorentina, queste le parole del tecnico dei bianconeri Allegri, intervistato da Sky Sport: “Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere ...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo stare attenti - la Fiorentina è una bella squadra” : Fiorentina-Juventus Allegri – Alla vigilia di un match importantissimo per la squadra di Allegri in chiave campionato, sarà proprio il tecnico dei bianconeri a parlare in conferenza stampa dalle 12. Dopo la vittoria contro il Valencia di Cristiano Ronaldo e compagni, che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo stare attenti, la Fiorentina è ...

Juventus - Allegri guarda al prossimo step : “primo traguardo di una lunga stagione” : Juventus, Massimiliano Allegri si è detto contento d’aver raggiunto il passaggio del turno in Champions League affacciandosi dunque alla fase a scontri diretti “Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro quotidiano dei ragazzi. Ci aspetta un dicembre importante, da giocare con la stessa energia!“. Lo ha scritto su twitter il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il ...

Juventus-Spal - Allegri : “Abbiamo vinto una partita non semplice” : Juventus-Spal, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita vinta sulla Spal: “Non era semplice perché nelle ultime dieci soste avevamo fatto solo venti punti rispetto alla Lazio, all’Inter e al Napoli. La SPAL gioca, palleggia molto da dietro. Nel primo tempo […] L'articolo Juventus-Spal, Allegri: “Abbiamo ...

Juventus - Allegri : “Attenti alla Spal - ecco come stanno gli infortunati. Domani giocano…” : A un giorno dalla partita contro la Spal, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia chiedendo attenzione alla squadra: “È la partita dopo la sosta e bisogna fare attenzione. La squadra di Semplici cerca sempre il gioco, anche partendo da dietro. Ha vinto in trasferta a Roma contro i giallorossi e a Bologna, è una squadra fisica e aggressiva, una delle formazioni di bassa classifica più difficili da ...

Il Milan incerottato tiene ‘botta’ alla Juventus - la squadra di Allegri è una corazzata ma non lo dimostra con il gioco : Higuain non è un top player - mai decisivo nei big match : Si è conclusa con il botto la 12^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Milan e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante fino all’ultimo minuto. La squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista fisico e tecnico, vantaggio bianconero firmato da Mario Mandzukic, poi decisivo il rigore fallito da Gonzalo Higuain, nel finale la rete di Cristiano Ronaldo che ha chiuso ...

Verso Milan-Juve : Allegri pensa a una clamorosa esclusione : Si sa, gli allenatori giocano molto sulla pre-tattica, sulla psicologia prima dei grandi appuntamenti calcistici. Milan-Juve è sicuramente uno di questi e Max Allegri potrebbe optare per una mossa a sorpresa nella formazione bianconera che scenderà in campo stasera. Il tecnico toscano, infatti, sta riflettendo sull’esclusione dai titolari di Leonardo Bonucci. Non per motivi disciplinari, sia chiaro, né per motivi fisici, ma per la ...

Allegri"perso una volta - già si parla.." : ANSA, - TORINO, 10 NOV - Con il Manchester "l'altra sera abbiamo giocato una bellissima partita, così tutti sono contenti, e abbiamo perso. E questo mi dà fastidio, perché come dico non si ragiona ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : 'Higuain avvelenato? Farà una partita da ex. Mandzukic potrebbe giocare' : Lui uno degli attaccanti più forti del mondo". 12:04 10 nov Vista l'incapacità di chiudere le partite, in settimana si fa più un lavoro mentale o tecnico? Rispetto alla vittorie fatte, i numeri ...