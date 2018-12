Snowboard | PGS Cortina d’Ampezzo 2018 | Ester Ledecka torna subito al successo | Nadya

Snowboard - ROLANDA FISCHNALLER COME IL VINO! Trionfa in PGS a Cortina a 38 anni! Sconfitto Galmarini in finale! : Un’altra gara straordinaria, un altro campione olimpico battuto e un altro azzurro sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Nadya Ochner a Carezza, oggi è Roland FISCHNALLER a Trionfare nel PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Il veterano azzurro non conosce limiti e a 38 anni conquista la 15ma vittoria in carriera nel massimo circuito, nonostante i ...

LIVE Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 in DIRETTA : Nadya Ochner ci riprova - azzurri per il podio : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Ci si sposta da Carezza al fantastico scenario, in notturna, di Cortina d’Ampezzo: riflettori puntati sul PGS. L’Italia ci riprova davanti al pubblico di casa: dopo la prova strepitosa di due giorni fa Nadya Ochner, con il pettorale giallo di leader, va a caccia di un altro grandissimo risultato. Anche tra gli uomini ci sono ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : secondo PGS stagionale - l’Italia ci riprova. Ochner per ripetersi : Va a chiudersi il doppio appuntamento tricolore per quanto riguarda la partenza della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2018-2019. Dopo la prova di Carezza di ieri, ci si sposta verso la Perla delle Dolomiti: Cortina d’Ampezzo. Altro PGS in programma: evento che si svolge nello spettacolo serale, davanti ad uno splendido pubblico e sotto le luci dei riflettori. L’Italia sogna ancora in grande dopo l’exploit arrivato ...

Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 : quando si svolge? Data - programma - orario e tv : Sabato 15 dicembre si svolgerà il PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Sulla pista Tondi del Faloria gli atleti del massimo circuito internazionale torneranno a sfidarsi due giorni dopo la tappa inaugurale di Carezza. Grande attesa anche per gli azzurri, che proveranno ad essere protagonisti davanti al proprio pubblico. Le gare di Cortina d’Ampezzo saranno trasmesse in ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : vittoria dello sloveno Tim Mastnak. Aaron March e Roland Fischnaller escono ai quarti : Lo sloveno Tim Mastnak si impone nel PGS di Carezza, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. Per questo atleta 27enne si tratta della seconda vittoria nel circuito dopo quella ottenuta lo scorso marzo a Scuol. Mastnak ha dominato la finale, superando per 73 centesimi l’austriaco Benjamin Karl, mentre in semifinale si era imposto sull’altro austriaco Sebastian Kislinger, che ha chiuso poi al terzo posto battndo ...

Snowboard - PGS Carezza 2018 : PAZZESCA NADYA OCHNER! Vittoria memorabile - sconfitta la fuoriclasse Ester Ledecka in finale! : Un’impresa memorabile, una Vittoria PAZZESCA che rEsterà nella storia dello Snowboard azzurro. NADYA Ochner trionfa nel PGS di Carezza, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. La 25enne azzurra centra il primo successo nel massimo circuito internazionale e torna sul podio due anni dopo il terzo posto ottenuto nel PSL di Cortina D’Ampezzo del 2016. Sulle nevi di casa Ochner è riuscita a battere in finale la fuoriclasse ...

Snowboard - Carezza ospita il primo PGS di Coppa del Mondo : problemi alla schiena per Fischnaller : A Carezza il primo PGS stagionale di Coppa del Mondo. Fischnaller: “ll mal di schiena mi perseguita, non sarò tra i favoriti” La pista Pra di Tori di Carezza ospita ormai da qualche anno l’appuntamento di apertura della tappa di Coppa del Mondo di parallelo, e giovedì 13 dicembre gli specialisti del gigante si daranno battaglia per la prima vittoria della stagione in specialità (qualificazioni a partire dalle ore 8.45, ...