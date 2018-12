calcioweb.eu

: #Sampdoria, il gol di #Saponara diventa... un tattoo! ???? E il trequartista lancia un appello???? - DiMarzio : #Sampdoria, il gol di #Saponara diventa... un tattoo! ???? E il trequartista lancia un appello???? - sampdoria : ?? Tragedia #Ancona: la #Sampdoria piange Mattia, giovane tifoso blucerchiato ?? - CalcioWeb : #Sampdoria, tifoso si tatua il gol di #Saponara: l'appello del calciatore blucerchiato -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante e si candida ad essere grande protagonista della seconda parte la. Tutto potrebbe cambiare per la squadra di Giampaolo dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio ma soprattutto la stagione di, l’ex Fiorentina finalmente decisivo, dal punto di vista tecnico ilnon ha bisogno di presentazione e quindi in grado di trascinare la squadra. Ilè stato protagonista di una pazza esultanza dopo la rete del 2-2, folle corsa verso il settore ospite che ha fatto impazzire i tifosi. Addirittura un sostenitore della Samp ha deciso di trasformare quella magia in unggio, immediato è arrivato il messaggio di: “Qualcuno rintracci questo eroe”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...