Kate | Meghan e il rapporto diverso con la regina Elisabetta

WILLIAM E Kate - MEGHAN E HARRY CARTOLINE DI NATALE/ Foto - anche gli auguri del Principe Carlo e Camilla : KATE Middleton e MEGHAN Markle hanno fatto gli auguri di NATALE con i rispettivi mariti. Al fianco di WILLIAM e HARRY, le due coppie reali hanno...

Meghan si sentirebbe 'frustrata' - Kate a colloquio dalla regina (RUMORS) : La faida tra Kate Middleton e Meghan Markle, dopo essere sconfinata fuori dalle mura di Kensington Palace ed essere finita sui giornali internazionali, ritorna come un boomerang tagliente indietro. Addirittura, all'interno delle stanze della regina Elisabetta. Indipendente, neo sposa e in stato interessante, la moglie di Harry non ha mai nascosto il suo spirito indipendente e la sua volontà di non essere seconda a nessuno, neanche alla ...

William e Kate - Meghan e Harry cartoline di Natale/ Foto - inediti auguri : ecco dove passeranno le feste : Kate Middleton e Meghan Markle hanno fatto gli auguri di Natale con i rispettivi mariti. Al fianco di William e Harry, le due coppie reali hanno...

Harry e Meghan sfidano la cartolina di Natale di Kate e William con un romantico scatto in bianco e nero : La competizione mediatica fra duchi di Cambridge e duchi di Sussex si consuma a colpa di fotografie ufficiali per le feste natalizie. I figli del principe Carlo e di Lady Diana hanno reso pubblici oggi i ritratti che adorneranno i rispettivi biglietti d'auguri: William e Kate immortalati con i tre figli in un'atmosfera familiare; Harry e Meghan raffigurati di schiena, romanticamente abbracciati."Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è ...

Le cartoline di Natale dei 'reali' : Meghan e Harry abbracciati - William e Kate con i figli : Anche il Principe Carlo e Camilla hanno svelato il loro scatto festoso che verrà inviato ai fan della Famiglia Reale sparsi per il mondo. Lo scatto che riguarda Meghan Markle e il principe Harry ...

Kate Middleton e William - foto coi figli per Natale. La reazione di Meghan : Kate Middleton e William hanno condiviso sul profilo Instagram di Kensington Palace una nuova foto di famiglia per Natale. I Duchi di Cambridge sono ritratti coi tre figli, George, Charlotte e Louis, nato lo scorso aprile. L’immagine è stata scattata nel giardino della loro casa di campagna Anmer Hall, nel Norfolk. Sorridenti e spensierati, Kate e William sono seduti sul tronco di un albero. Lady Middleton tiene in braccio l’ultimo ...

Kate Middleton a colloquio con la Regina. Per colpa di Meghan Markle : Kate Middleton è stata avvistata sola mentre entrava a Buckingham Palace alla guida della sua Range Rover. Ad attenderla la Regina Elisabetta. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, la Duchessa di Cambridge sarebbe stata convocata per un tè a tu per tu con la Sovrana. Il motivo di tale colloquio è Meghan Markle. Ormai le voci di tensioni tra le due Duchesse sono incontrollate. A nulla sono valsi i tentativi della Corte (e della stessa ...

Meghan Markle la più cercata su Google - ma copia Kate : Meghan Markle è stata la persona più ricercata su Google per il 2018 nel Regno Unito. Come riporta la Bbc , è il secondo anno che la duchessa di Sussex raggiunge questo traguardo. Tuttavia non è stato ...

Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti - ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp : Il Sun , però, ha diffuso un'indiscrezione riportata dai giornali di tutto il mondo: i quattro si tengono in contatto costante grazie ad un gruppo WhatsApp . I fan della famiglia reale britannica, ...

Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti - ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp : Il Sun , però, ha diffuso un'indiscrezione riportata dai giornali di tutto il mondo: i quattro si tengono in contatto costante grazie ad un gruppo WhatsApp . I fan della famiglia reale britannica, ...

LA ROYAL FAMILY HA UNA CHAT WHATSAPP/ William - Harry - Kate e Meghan : i possibili nomi del gruppo : La ROYAL FAMILY ha una CHAT WHATSAPP: William, Harry, Kate e Meghan si inonderebbero di emoji e audio come le persone 'normali'. I possibili nomi della CHAT

William - Kate Middleton - Harry e Meghan Markle hanno il loro gruppo Whatsapp. Ma non sono gli unici della Famiglia Reale… : Dopo l’entusiasmo iniziale, i gruppi Whatsapp si trasformano spesso in un incubo la cui unica via d’uscita è silenziare le notifiche. Chissà se è così anche per William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Sì perché a quanto rivela il Sun anche i reali britannici hanno il loro gruppo Whatsapp di Famiglia. Nemmeno loro sono rimasti immuni da questa moda, ma ora la vera domanda è: come si chiamerà questo gruppo? Avranno scelto un ...

Team Meghan vs team Kate : c’è davvero una «guerra» tra le due duchesse? : Carole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliIl rossiccio e ribelle o il biondino più rassicurante? Gli ...

Kate - Meghan e il Natale in casa Windsor (che è un po’ casa Cupiello) : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...