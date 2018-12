L' Europa di prepara al ' no deal' sulla Brexit con Londra | dice Juncker

Sci alpino - Vinatzer e compagni preparano in Val di Fassa le tappe italiane di Coppa Europa : Sette atleti delle discipline tecniche in Val di Fassa, preparano le tappe italiane di Coppa Europa maschile Allenamento in Val di Fassa per il gruppo discipline tecniche di Coppa Europa maschile. I ragazzi convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi sono complessivamente sette: Federico Liberatore, Hans Vaccari, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle si ritroveranno a Pozza di Fassa nella serata di mercoledì 12 dicembre, Fabian Bacher, ...

Pallanuoto - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Si prepara la sfida di Europa Cup contro la Francia : Sono 18 le ragazze chiamate dal CT Fabio Conti per il collegiale che da domani a sabato vedrà all’opera il Setterosa in vista della sfida di lunedì 17 dicembre alle ore 16.45 ad Avezzano contro la Francia, incontro valido per la terza giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le azzurre sono a punteggio pieno e chiedono strada alle transalpine per continuare a cullare il sogno della qualificazione diretta alle semifinali ...

Calciomercato - Gabigol prepara il ritorno in Europa : È stato un acquisto importante per l’Inter che lo ha anche presentato in pompa magna alla Pirelli, ma poi Gabriel Barbosa in arte “Gabigol” non ha rispettato le attese e ha lasciato Milano dopo una sola rete con la maglia nerazzurra. Poi il prestito al Benfica con annessa tanta tribuna ed infine il ritorno al Santos, sempre in prestito che, dopo averlo lanciato, adesso lo sta valorizzando nuovamente. Il termine del ...

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. E scontro Italia vs Europa : Manovra, Bruxelles prepara le sanzioni. E scontro Italia vs Europa La lettera inviata nella notte alla Commissione europea coferma le previsioni di cresciota all’1,5% e, soprattutto, il rapporto deficit/Pil al 2,4%. Tutto da capiono, insomma. Come da copione sarà anche la prossima mossa di Bruxelles. Il 21 novembre, come anticipato oggi dal Giornale, verrà infatti avviata la procedura di infrazione contro l’Italia per aver violato le ...

Il cammino di San Saturnino : un rito che si prepara a sbarcare in Europa : Fra devozione, storia, cultura ed enogastronomia, si è conclusa con successo, il 30 ottobre scorso, l'ultima tappa dell'edizione 2018 del cammino di San Saturnino: ma il progetto di promozione ...

In Europa nasce una 'mini Luna' per preparare la colonizzazione del satellite : Una piccola Luna sta nascendo sulla Terra: è una 'copia' in tutto e per tutto analoga al satellite naturale del nostro pianeta e si sta realizzando in una base in Germania. L'obiettivo è creare le condizioni idonee per addestrare astronauti in vista di un futuro prossimo, il 2025 quando sono previsti i primi 'sbarchi' sulla Luna vera. Moon Village, la Luna è di casa in Germania Tra pochi anni una colonia di astronauti abitera' stabilmente sul ...

In Europa nasce una 'mini Luna' per preparare la colonizzazione del satellite : Una piccola Luna sta nascendo sulla Terra: è una 'copia' in tutto e per tutto analoga al satellite naturale del nostro pianeta e si sta realizzando in una base in Germania. L'obiettivo è creare le condizioni idonee per addestrare astronauti in vista di un futuro prossimo, il 2025 quando sono previsti i primi 'sbarchi' sulla Luna vera. Moon Village, la Luna è di casa in Germania Tra pochi anni una colonia di astronauti abiterà stabilmente sul ...

Spazio - in vista Ministeriale Esa così l'Europa si prepara al futuro : I ministri Esa responsabili delle attività spaziali si sono incontrati nella capitale spagnola per la Riunione Ministeriale Intermedia - presieduta dal ministro spagnolo della Scienza, dell'...

Previsioni Meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

L'ora più buia : nell'edificio dedicato a Winston Churchill dell'Europarlamento la Commissione Ue si prepara a bocciare l'Italia : L'ora più buia per l'Italia si consumerà domattina nell'edificio intitolato allo statista britannico Winston Churchill, al Parlamento Europeo. E' lì che Jean Claude Juncker riunirà il collegio dei commissari che viene convocato ogni settimana. Di solito il collegio si tiene a Bruxelles negli uffici della Commissione a Palazzo Berlaymont. Si trasferisce invece a Strasburgo quando l'Europarlamento è riunito in ...

Previsioni Meteo - gli Uragani Leslie e Michael minacciano l’Europa : il Mediterraneo si prepara ad altre tempeste - alto rischio di nuove alluvioni tra Spagna - Francia - Italia - Algeria e Tunisia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo in Europa : Regno Unito si prepara alla tempesta Callum. Vi sono gia' i primi disagi. : Una intensa ondata di Maltempo sta colpendo il Regno Unito per l'avvicinamento di una vasta area ciclonica dall'Atlantico caratterizzata da venti molto forti e abbondanti piogge. Nelle prossime...

Salvini e Le Pen preparano l’assalto all’Europa : I due leader estremisti si riuniscono a Roma e spiegano la loro visione delle riforme di cui l’Unione europea ha bisogno, accusando l’Europa di aver tradito i lavoratori a beneficio delle èlite. Leggi

Tre Valli Varesine - La Nippo Vini Fantini Europa Ovini si prepara per la chiusura del trittico lombardo : Tutto pronto per la chiusura del trittico lombardo. Ivan Santaromita sulle strade di casa, con Marco Canola, Nicola Bagioli, Marco Tizza e Simone Ponzi pronti a giocare un ruolo importante. Joan Bou e ...