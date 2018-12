Incidente sul lavoro | boscaiolo in nero moribondo gettato nel dirupo

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) È rimasto vittima di unmentre lavorava innei boschi di Sagron Mis, a San Martino di Castrozza (Trento). Poi è statoin in una scarpata in mondo che la sua fine potesse apparire come una caduta casuale. La vittima è un immigrato moldavo di 28 anni che lo scorso novembre stava lavorando come.Gli inquirenti hanno denunciato a piede libero un imprenditore residente in provincia di Belluno per omicidio colposo e omissione di soccorso. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato lui in persona a trasportare l"immigrato, ancora in fin di vita, lontano dal luogo dell"e ad abbandonarlo in un.L'Il corpo dell'uomo è stato ritrovato a 600 metri circa dal luogo dell'. Nella zona dierano in corso le operazioni di montaggio di una teleferica per il trasporto del legname: mentre il 28enne era intento a tagliare la legna, un cavo ...