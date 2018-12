Giorgetti (Lega) fa arrabbiare i grillini: “Il reddito di cittadinanza non ci piace”

blogitalia.news

: RT @reuters_italia: Giorgetti: con r. cittadinanza rischio lavoro nero, non è Italia che piace a Lega - gabrieltepes : RT @reuters_italia: Giorgetti: con r. cittadinanza rischio lavoro nero, non è Italia che piace a Lega - Ori254 : Giorgetti: “Reddito di cittadinanza? Piace all’Italia che non ci piace”. Ed evoca il voto - Adriano48R : RT @oinot49: Le cose si mettono male. L'ineffabile #Giorgetti della #Lega di @matteosalvinimi ha detto che non gli piacciono gli italiani… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)fa una dichiarazione che potrebbe dare molto fastidio agli esponenti del M5S «Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono ildi. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero». Così Giancarloparlando al convegno «Sovranismo vs Populismo» con Giorgia Meloni. «Purtroppo – ha aggiunto – il programma elettorale di M5s al Sud ha registrato larghi consensi probabilmente anche perché era previsto ildiCredo che abbia orientato pochissimi elettori della mie zone. Magari è l’Italia che non ci piace ma con cui dobbiamo confrontarci e governare».Con riferimento , invece, alla trattativa del governo con la Commissione Ue per evitare la ...