Da “Melo” a Dembelè : ti brucio e poi esulto come se ti sparassi un colpo in testa : “Vi ho bruciati tutti. come se vi sparassi un colpo di pistola in testa”. La fulminante, straripante, inarrestabile, affascinante, volata di Ousmane Dembelé, freccia francese 21enne del Barcellona contro il Tottenham non poteva passare inosservata - anche per la felicità pur passeggera che ha generato nei tifosi interisti - ma certo ha colpito più per il gesto tecnico, ...