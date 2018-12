Antonio Megalizzi | la lettera degli amici sulla porta di casa | ' Per te sposteremmo le

La famiglia di Antonio Megalizzi si chiude nel massimo riserbo : “E’ un momento difficile - le sue condizioni sono stazionarie” : “A seguito delle continue notizie, spesso imprecise o errate, riguardanti le condizioni di salute di Antonio Megalizzi, la famiglia chiede cortesemente ai media e ai giornalisti di astenersi dal contattarli per chiedere ulteriori informazioni o dare consigli, e di concedere la privacy che richiede un momento cosi’ difficile. Per consigli e pareri medici, limitarsi a contattare le autorità competenti. La situazione di Antonio è ...

'Per te sposteremmo le montagne' - la lettera degli amici ad Antonio Megalizzi : TRENTO - amici, studenti e colleghi giornalisti di Antonio Megalizzi hanno affisso un foglio sulla porta della casa di via Centa, a Trento, dove lo speaker in coma a Strasburgo vive assieme ai ...

Attentato a Strasburgo - le condizioni di Antonio Megalizzi sono irreversibili : Le sue condizioni sono estremamente critiche e, dal tardo pomeriggio di martedì 11 dicembre, sta lottando in un letto di ospedale tra la vita e la morte. Si tratta di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano, 29 anni di età, rimasto tragicamente coinvolto nell'Attentato di Strasburgo, in Francia. Il ragazzo si trova in coma farmacologico e, purtroppo, al momento non dà cenni di miglioramento. L'Attentato L'Attentato, la cui matrice va ...

L'idea d'Europa che Antonio Megalizzi racconta in radio : Tanti, diversi, angoli di mondo: gli stessi che Victor Hugo, nel 1894, sognava 'un giorno mescolati in una fratellanza europea, il giorno in cui proiettili e bombe saranno rimpiazzati dai voti'. ...

