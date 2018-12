Star Wars | nel cast della serie tv ' The Mandalorian' anche Pedro Pascal

The Mandalorian - annunciato il cast della serie tv di Star Wars : Disney crede molto nell’universo di Star Wars e ultimamente sta concentrando le sue forze, oltre alle varie trilogie cinematografiche in corso o in progetto, sulla nuova serie tv The Mandalorian, che debutterà prossimamente sulla sua piattaforma di streaming nuova di zecca. Che gli sforzi produttivi per questa iniziativa seriale siano imponenti lo dimostra anche l’annuncio riguardante il cast che parteciperà ai vari episodi. Qualche ...

Macchine mortali vuole essere Star Wars in versione steampunk : Se dentro la grande città di Londra di Macchine mortali vi sembra di vedere qualcosa di noto, se in quei viali puliti ed ordinati da primo Novecento su cui troneggiano tubi e tecnologia meccanica, se su quelle cupole che richiamano più l’America che l’Inghilterra dentro le quali ci sono statue giganti da regime vi sembra di scorgere qualcosa di familiare, è perché buona parte del design di questo film (incluse le divise militari) richiama, e ...

Ed Sheeran attore in Star Wars/ Il cantante diventerà uno Stormtrooper : Ed Sheeran attore nell'ultimo capitolo di Star Wars che dovrebbe arrivare sul grande schermo nel dicembre 2019: sarà uno degli Stormtrooper.

EA : il valore delle azioni è sceso del 44% negli ultimi 6 mesi a causa di Battlefield V e Star Wars Battlefront 2 : A quanto pare, stando alla segnalazione di Segmentnext, la tiepida accoglienza riservata a Battlefield V e la famosa polemica sulle loot box di Star Wars Battlefront 2 hanno avuto pesanti ripercussioni sulle finanze di EA.Apprendiamo, infatti, che il valore delle azioni di Electronic Arts è sceso del 44% negli ultimi 6 mesi e che, al 3 dicembre 2018, le azioni EA hanno chiuso a 84 dollari sul mercato azionario.La causa di tutto questo, sarebbe ...

Star Wars Jedi : Fallen Order potrebbe arrivare a novembre 2019 : Star Wars Jedi: Fallen Order, il titolo d'azione e avventura a tema Star Wars di Respawn Entertainment rimane un mistero a causa della mancanza di informazioni dall'annuncio originale del gioco, risalente al 2016.Come segnala Dualshockers, sono dunque un paio di anni che non circolano informazioni, a parte una finestra di lancio fissata alla stagione "Holiday 2019", comunicata durante l'EA Play 2018, con un "more a come" allo Star Wars ...

Star Wars - il ritorno di Obi-Wan Kenobi nelle sale da dicembre e la serie TV di Lucasfilm : Da quando la Disney ha comprato la Lucasfilm (e dunque il mondo di Star Wars) i fans della saga si sono abituati ad un vero e proprio bombardamento di novità ogni anno. A partire dalla nuova trilogia, che si chiuderà a dicembre 2019 con l'episodio IX (la prima uscita è fissata al 19 dicembre in Brasile), passando per la serie TV, sino ad arrivare ai film singoli incentrati sui più famosi personaggi della saga. Insomma ce n'è davvero per tutti i ...

Star Wars Battlefront 2 ora gratuito con EA Access : Se per caso non avete ancora avuto occasione di toccare con mano l'universo di Star Wars in Battlefront 2, questa potrebbe essere un'ottima occasione per farlo.Come riporta Gamereactor infatti lo sparatutto di DICE è ora incluso nell'offerta di EA Access, l'abbonamento che consente l'Accesso ad una serie di titoli oltre che ad uno sconto del 10% per tutti i giochi EA se li acquistiamo online.Star Wars: Battlefront 2 è uno sparatutto in prima e ...

Kipling presenta una capsule collection dedicata a Star Wars [GALLERY] : Kipling presenta la collezione Star Wars: una capsule collection ispirata alla fenomenale saga di fantascienza Kipling lancia una collezione unisex in limited edition di zaini, borse ed accessori ispirati alla saga di Star Wars di Lucasfilm Ltd, dedicata a tutti i fan, dai più grandi ai più giovani. Per celebrare Solo: A Star Wars Story, la collezione comprende 25 modelli tra zaini, cartelle, astucci per penne e matite, borse a tracolla, ...

Quando Carrie Fisher è scomparsa due anni fa, erano in molti a chiedersi che fine avrebbe fatto la Principessa Leila, il suo personaggio più iconico, tornato alla ribalta proprio nell'ottavo capitolo di Star ...

Obi-Wan Kenobi arriva in Star Wars Battlefront 2 la prossima settimana : Grievous è uno dei personaggi più popolari di Star Wars e recentemente è entrato a far parte di Star Wars Battlefront II. Secondo EA, "addestrato nelle arti Jedi dallo stesso conte Dooku, sarai in grado di ispirare la paura nei tuoi nemici mentre prendi il controllo del temibile generale Grievous." Tuttavia, c'è dell'altro in arrivo per il gioco.Come segnala Windowscentral, il 28 novembre 2018 Star Wars Battlefront II riceverà un nuovo ...

5 regali a tema Star Wars : Che la forza sia con voi, cari lettori di ChimeraRevo! Come non iniziare un articolo dedicato al mondo di Star Wars se non con una celebre frase pronunciata dai guerrieri Jedi? Nonostante questo e nonostante leggi di più...

Star Wars - Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian di Disney+ : Diego Luna nel prequel di Rogue One, Pedro Pascal in The Mandalorian. Il mondo di Star Wars su Disney+ si colora di Sudamerica, di sfumature latine.L'annuncio non è ancora ufficiale ma Variety in anteprima annuncia che a Pedro Pascal è stato offerto il ruolo di protagonista in The Mandalorian la prima serie tv di Star Wars scritta da Jon Favreau e realizzata per il servizio di streaming della Disney, chiamato Disney+ atteso nel 2019, ...

Star Wars - Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian : Continuano a susseguirsi gli aggiornamenti per quanto riguarda i titoli che andranno a rimpolpare Disney+, la piattaforma di streaming della casa di Topolino che farà il suo debutto nel 2019. Una delle produzioni più attese è sicuramente The Mandalorian, ovvero la prima serie tv tratta dall’universo tematico di Star Wars. La serie creata da Jon Favreau ha trovato ora il suo protagonista nell’attore di origini cilene Pedro ...

Star Wars IX : Rey otterrà una nuova soada laser? : Quel che è certo è che non potremo avere le risposte che cerchiamo finchè Episodio IX non sarà ufficilmente rilasciato nei cinema di tutto il mondo. Fino ad allora non ci rimane che attendere ...