Maltempo | Protezione Civile | le donazioni al numero solidale destinate ad un unico

Protezione Civile : Maltempo E NEVICATE domani - ecco il bollettino dettagliato : Nella giornata di domani avremo un nuovo peggioramento diffuso sull'Italia. Aria fredda proveniente da Est e aria più umida di origine atlantica interagiranno portando MALTEMPO e NEVICATE fino a...

Maltempo - Mise : “Coordinamento della Protezione Civile per la salvaguardia delle foreste” : Un coordinamento in capo alla Protezione Civile per salvaguardare il patrimonio forestale e supportare il territorio nel processo di raccolta degli alberi colpiti dal Maltempo e, successivamente, aiutare le imprese del territorio nella fase di vendita del legname raccolto. E’ quanto è stato deciso al tavolo tecnico per la messa in sicurezza il recupero e la valorizzazione dei boschi, danneggiati dal Maltempo lo scorso 29 ottobre, nei ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : nuovo avviso della protezione civile per piogge - forte vento e mareggiate : Allerta Meteo – Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - nuovo bollettino di allerta della Protezione Civile : Domani allerta arancione su parte di Calabria e Basilicata. Ma i nubifragi non risparmieranno anche altre regioni

Protezione Civile : allerta Maltempo in Sardegna : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire da oggi e fino a martedì 27 novembre un'allerta gialla per maltempo.

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo che persiste al centro-sud : La giornata di domani vedrà condizioni di maltempo per una bassa pressione a ridosso del centro-sud Italia. Aria più fredda affluirà sulla penisola apportando anche un calo delle...

Meteo Protezione Civile domani : insiste il Maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani assisteremo ancora a condizioni di spiccata instabilità atmosferica al centro-sud, in particolare nella seconda parte della giornata. Vediamo il bollettino Meteo elaborato...

Maltempo - allerta della protezione civile : atteso un ulteriore peggioramento : La protezione civile ha diramato l'allerta meteo per tre regioni e purtroppo le previsioni sono pessime: il Maltempo...

Allerta Meteo - forte Maltempo nel weekend : nuovo pesante avviso della protezione civile per Domenica 25 Novembre - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continuano gli effetti di una serie di strutture perturbate di provenienza atlantica, associate ad un rinforzo della ventilazione, che continueranno ad interessare la nostra Penisola anche nel corso dei prossimi giorni. In particolare, nella giornata di Domenica, continuerà la fase di maltempo sulle regioni centrali italiane con estensione anche a quelle meridionali, con i settori tirrenici maggiormente interessati. Sulla ...

Maltempo - nuova perturbazione in arrivo : il bollettino della protezione civile : Diramata l'allerta arancione sulla Liguria, gialla su 8 regioni. Da domenica 25 novembre nuovo impulso perturbato in...

Allerta Meteo - nuova ondata di Maltempo sull’Italia nel weekend : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale apporterà sull’Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra oggi e domani, dal nord-ovest della Penisola e dall’Emilia-Romagna alle regioni del nord-est. Nella giornata di domani, inoltre, i fenomeni si estenderanno anche a buona parte del centro-Italia, con precipitazioni più diffuse e significative in Umbria, ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo al centro-nord : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità, specialmente al centro-nord e nella prima parte del giorno. Ecco il bollettino di previsione della Protezione Civile: Previsioni...

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione atlantica sull'Italia con Maltempo al centro-nord : Una nuova perturbazione atlantica sta approcciando il nostro territorio e nella giornata di domani apporterà l'ennesimo peggioramento atmosferico. maltempo atteso in particolar modo al...

Maltempo - Musumeci : “Ordinanza della Protezione Civile per la Sicilia” : E’ stata firmata l’ordinanza di Protezione Civile nazionale sui primi interventi urgenti in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia a partire dall’ottobre scorso. In particolare l’articolo 4 ha recepito la proposta, varata dal governo Musumeci, di deroga al Piano assicurativo per i gravi danni subiti dagli agricoltori a causa del Maltempoabbattutosi sull’Isola nelle scorse ...