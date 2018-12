M5S | la festa in discoteca dei parlamentari per i sei mesi di governo

M5S - grande festa in discoteca per i 6 mesi di governo : I Cinque Stelle imitano i socialisti degli anni '80. I parlamentari pentastellati, per festeggiare i primi sei mesi di governo, si sono dati appuntamento mercoledì notte alla discoteca romana "The factory".Una serata che ricorda, appunto, una delle tante che amava concedersi l'ex ministro Gianni De Michelis ma, stavolta, la musica era rigorosamente anni '90. I partecipanti, secondo quanto riferisce Repubblica, hanno però avuto il divieto ...

Studenti in manifestazione : bruciate bandiere Lega e M5S : Sfilate di Studenti in 70 città italiane, scesi in piazza per protestare contro le istituzioni. Gli interessati hanno manifestato per chiedere più investimenti nei confronti dell’istruzione. A Milano, in Piazza Duomo, le bandiere della Lega e del M5S sono state bruciate durante il corteo ‘No Salvini Day’. I contestatori hanno dato alle fiamme i due emblemi, come segno di protesta nei confronti dei due partiti rappresentanti ...

Tav - manifestazione a Torino dei sostenitori dell’opera. In piazza anche la Lega : “Rispetto per M5S - ma va fatta” : E’ iniziata in piazza Castello a Torino la manifestazione dei sostenitori della Tav Torino-Lione. Ad aprire l’evento promosso da “Sì, Torino va avanti” la canzone di Jovanotti ‘Io penso positivo”. Secondo gli organizzatori sono già più di quindicimila i presenti. In piazza anche i parlamentari del Carroccio: “Rispettiamo gli impegni assunti con M5s, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di ...

Il M5S attacca Repubblica per le notizie sulla manifestazione anti Raggi. Noi continueremo a raccontare la verità : Ma il M5S, così come qualsivoglia altra forza politica, si rassegni: Repubblica continuerà a raccontare e a commentare la verità. È la missione di ogni libero giornalista e, evidentemente, l'incubo ...

Tap - manifestanti : Ministro Lezzi via dal Salento - M5S traditori : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte : andremo avanti fino al 2023 Grillo sul palco con la 'manina' Festa M5S al Circo Massimo Diretta : 'Luigi Di Maio è una persona di grande animo integrità morale e intelligenza politica', ha sostenuto poi il presidente del Consiglio. 'Abbiamo tutelato le vittime dei terremoti. Abbiamo tutelato chi ...

M5S - festa 5 stelle al Circo Massimo : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo Massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che...

