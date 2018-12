David di Donatello 2019 | cambia tutto | rivoluzione giuria e sistema di voto

David di Donatello - così cambiano gli Oscar italiani : nuova giuria e nuove regole (che aprono a Netflix) : Il David del cambiamento. No, non è uno slogan filogovernativo, ma semplicemente un ribaltone di ciò che l’ Oscar del cinema italiano è stato finora. “Il cinema vota il cinema” tiene a precisare come “vero slogan” Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello . E l’edizione 2019, che per inciso si celebrerà nella serata del 27 marzo in diretta su Rai 1, vedrà attuate tutte le ...

Svolta rock per il David di Donatello "del cambiamento" : nuova giuria - nuovo sistema di voto - nuovo premio : Per il suo 64esimo compleanno - pardon - per la sua 64esima edizione, il David di Donatello, come accade spesso a uomini di quell'età negli ultimi tempi, ha deciso di ringiovanirsi in qualche modo, di farsi un nuovo look, di diventare più rock, come già preannunciato dal video/trailer mostrato questa mattina alla stampa con sottofondo musicale la celebre canzone "We will rock you" dei Queen.Il merito va tutto a Piera ...