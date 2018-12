Aperte piste sull' Appennino Pistoiese

Parte inverno in V.d'Aosta - piste Aperte : ANSA, - AOSTA, 7 DIC - Parte tra oggi e domani, in occasione del week end dell'Immacolata, la stagione turistica invernale in Valle d'Aosta con l'apertura di tutti i principali comprensori dello sci. ...

Neve in montagna - le piste da sci già Aperte in Italia - Sky TG24 - : La stagione sciistica inizierà ufficialmente il 6 dicembre, ma molti impianti sono già in funzione: ecco quali sono e dove si trovano. LE PREVISIONI Neve