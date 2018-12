Abusi sessuali | Papa Francesco rimuove i cardinali Pell ed Errazuriz

Il cardinale Pell è stato condannato per Abusi sessuali? : Il ministero dell'Economia del Vaticano, per così dire, non può rimanere per sempre senza un vertice.

Ginnastica - Simone Biles : “Vado in terapia per dimenticare gli Abusi sessuali - prendo farmaci per l’ansia” : Simone Biles è reduce da un Mondiale stellare, la stella della Ginnastica artistica internazionale ha conquistato quattro medaglie d’oro a Doha ed è diventata l’atleta più vincente di tutti i tempi nella storia della rassegna iridata. Il fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio è stata ospite di Good Morning America, la celebre trasmissione condotta da Robin Roberts, ed è tornata a parlare degli abusi sessuali subiti dal dottor ...

La condanna all’ex arcivescovo di Adelaide per aver nascosto gli Abusi sessuali di un prete è stata cancellata in appello : La condanna all’ex arcivescovo di Adelaide Philip Wilson per aver nascosto gli abusi sessuali di un prete è stata cancellata in appello. A luglio, Wilson era diventato il più alto prelato cattolico al mondo a essere stato condannato per questo tipo

Afghanistan - scandalo nel calcio femminile : Abusi sessuali sulle giocatrici : Il calcio femminile afghano è travolto da uno scandalo riguardante presunti abusi sessuali inflitti alle giocatrici da allenatori e dirigenti federali. Come raccontato dall'ex capitano della ...

Abusi sessuali su una 13enne sull'autobus : caccia a un maniaco sessantenne : di Marco De Risi Lei è una ragazzina di 13 anni che dopo essere uscita da scuola ha preso un autobus per rincasare. Lì, fra i sedili e le pedane, ha trovato il suo aguzzino. Un uomo che l'ha molestata ...

Roma - Abusi sessuali su una 13enne sull'autobus : caccia a un maniaco sessantenne : Lei è una ragazzina di 13 anni che dopo essere uscita da scuola ha preso un autobus per rincasare. Lì, fra i sedili e le pedane, ha trovato il suo aguzzino. Un uomo che l'ha molestata in modo pesante ...

Usa - lo scandalo Abusi sessuali travolge i democratici : Il Partito democratico Usa è in questi giorni finito al centro di uno 'scandalo molestie' . Coinvolto in tale vicenda sarebbe Eric Bauman , esponente liberal californiano. Una Corte di Los Angeles lo ...

«Il più grande caso di Abusi sessuali mai avvenuto in Norvegia» : Un uomo avrebbe molestato e ricattato circa 300 bambini e ragazzi contattati online fingendosi una donna

Chiesa - i vertici delle congregazioni alle suore : 'Denunciate gli Abusi sessuali' : La lotta contro le violenze sessuali a danno delle suore , commesse nella Chiesa, fa un importante passo in avanti. L 'Unione internazionale delle superiore generali, infatti, invita chi ha subito ...

Presunti Abusi sessuali in casa - giudice dispone l'allontanamento dall'abitazione familiare

Abusi sessuali in corsia - molestato prima degli esami : Era in attesa di un esame radiologico quando è stato raggiunto dall'operatore incaricato di assisterlo che lo ha molestato sessualmente costringendolo ad un rapportoStando a quanto riportato dal Bologna Today il cittadino straniero si era recato in ospedale a Bologna per effettuare un esame dopo essere stato coinvolto in una rissa. Mentre si trovava al nosocomio per un dolore costante ad una costola è stato raggiunto dall'operatore che, stando a ...

Australia : scuse ong umanitarie dopo accuse Abusi sessuali

Nintendo of Russia : il CEO Yasha Haddaji accusato di ricatti - Abusi e molestie sessuali : In questi giorni il CEO della divisione russa di Nintendo ha fatto parlare di sé per dei comportamenti discutibili durante una diretta streaming, come spesso accade in questi casi però, le cose si sono complicate.Come riporta My Nintendo News, Yasha Haddaji è stato accusato da Dmitry Steblev di averlo preso per il collo e di averlo definito un idiota davanti a tutti, con la minaccia di non ricevere il suo stipendio. Steblev continua affermando ...

Sinodo : omosessualità - xenofobia - Abusi - donne. I punti del testo approvato : Il Papa: "E' un momento difficile per la Chiesa, difendiamola". La maggioranza dei vescovi dice sì al controverso punto su accoglienza ai gay