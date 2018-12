Sorteggio Sedicesimi Europa League 2019 | data | programma | orario e tv

oasport

: RT @capemur: Sorteggio dei Sedicesimi di Europa League, lunedì 17 dicembre alle ore 13. - DarioGarramone : RT @capemur: Sorteggio dei Sedicesimi di Europa League, lunedì 17 dicembre alle ore 13. - zazoomblog : Europa League sorteggio sedicesimi con Napoli e Inter: data programma orario e tv - #Europa #League #sorteggio… - zazoomnews : Europa League sorteggio sedicesimi con Napoli e Inter: data programma orario e tv - #Europa #League #sorteggio… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Domani, giovedì 13 dicembre, si concluderà la fase a gironi dell’2018-di calcio. Quando resta da disputare soltanto una partita, sono già tredici le squadre che hanno conquistato la qualificazione aidi finale. Undici quindi i posti ancora disponibili, per un totale di 24 formazioni a cui si aggiungeranno le 8 retrocesse dalla Championsin modo da definire il tabellone deidi finale. Le teste di serie saranno date dalle dodici vincitrici dei gironi die dalle quattro migliori retrocesse. Per idi finale non è possibile incrociare formazioni della stessa nazionalità, così come non si possono incontrare squadre che facevano parte dello stesso raggruppamento.La Lazio è già sicura di chiudere al secondo posto il proprio girone e verrà quindi inserita in seconda fascia. Potenzialmente potrebbe ancora finire in ...