Santa Lucia a Ragusa

Santa Lucia : la storia e l’origine del detto sul “giorno più corto dell’anno” : E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana, Lucia, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, e Lucia cade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “Lucia, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre ...

Al via pioggia di stelle cadenti - il picco nella notte di Santa Lucia : ecco come osservare le Geminidi : E’ in arrivo una pioggia di meteore: inizia oggi il periodo di massima attività dello sciame delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre. Il picco è previsto nella notte di Santa Lucia, tra il 13 ed il 14, e diminuzione della frequenza il 15. Queste meteore tendono a essere particolarmente numerose, brillanti e possono lasciarsi dietro lunghe e persistenti scie visibili a occhio nudo. Le Geminidi sono generate dall’asteroide 3200 ...

CEVA/ Le origini e la storia della Fiera di Santa Lucia che inizia mercoledì 12 : ... alcune malattie del castagno e la conversione a terreno da pascolo di molte aree boschive, si assistette alla perdita del ruolo strategico della castagna nell'economia agricola montana. La "Fiera di ...

Ragusa si prepara a festeggiare Santa Lucia : Anche a Ragusa è molto sentita la festa di Santa Lucia, Santa protettrice della vista. Il clou delle celebrazioni il 13 dicembre.

Santa Barbara - Il Presidente della Provincia - Luciano Bacchetta e la Consigliera Erika Borghesi - esprimono profonda gratitudine e ... : ...che i Vigili del Fuoco della nostra Provincia dimostrato di possedere e di attuare a confronto e a contatto con un patrimonio ambientale e culturale delicatissimo è ricco come pochi altri al mondo'. ...

5 riti magici da fare a Santa Lucia per avere amore e fortuna : Il 13 dicembre è una di quelle date da cerchiare in rosso sul calendario. Il motivo? E’ il giorno della luce, quello in cui il sole tramonta prima e si celebra la festa di Santa Lucia, la Santa protettrice della luce e della vista. La particolarità di questo giorno dell’anno è tutta qui: si festeggia il ritorno alla vita e alla felicità con riti e preghiere per propiziare amore e felicità. Ma in quale passato queste tradizioni ...

Podismo - torna la corsa di Santa Lucia : L'iniziativa, che coinvolge adulti e bambini per un momento di sport, è abbinata ad una raccolta fondi a favore di Fondazione Telethon. La corsa, a partecipazione gratuita, prevede un percorso di ...

Colle Santa Lucia. Raffaele Arcangelo Agostini morto in località Masarè di Alleghe : Sinistro mortale lungo la regionale 203 Agordina in località Masarè di Alleghe. Il conducente di una Touran Volkswagen è morto

Frane ed erosioni al via le procedure per affidare i lavori - in elenco anche : Santa Lucia del Mela - Lipari - Librizzi e Gualtieri : Oltre a sbloccare opere, in alcuni casi vitali per il territorio, da un lato abbiamo evitato che le risorse rimanessero inutilizzate e dall'altro rimesso in moto l'economia a tutto vantaggio di ...

Le iniziative per Santa Lucia 2018 : ... i musei cittadini e l'Orto Botanico " racconta l' Assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti " si animano di percorsi alla scoperta, e riscoperta, del nostro patrimonio pubblico, fra arte, scienza, ...

Bergamo - Santa Lucia : ecco tutte le feste in città : ... i musei cittadini e l'Orto Botanico " racconta l'assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti " si animano di percorsi alla scoperta, e riscoperta, del nostro patrimonio pubblico, fra arte, scienza, ...

Al Pan una mostra fotografica sui volti e le storie del Pallonetto di Santa Lucia : Ottanta scatti per raccontare il Pallonetto di Santa Lucia, uno dei borghi più antichi ed originali di Napoli ma anche uno dei più dimenticati, in cui è ancora possibile vivere le atmosfere partenopee più autentiche e che conserva una traccia profonda dell’umanità che ha dato vita alle commedie di De Filippo, Viviani, ai romanzi di Marotta e degli altri grandi protagonisti della cultura letteraria napoletana. I protagonisti I protagonisti di ...

Cane massacrato di botte nel quartiere di Santa Lucia. Soccorso dal veterinario : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ferite al corpo e alla testa, forse con un bastone. E' come qualcuno ha ridotto un pincher, nella tarda serata di ieri, in zona Santa Lucia. Il povero animale è stato ...

Riforme - pensioni e lavoro. L'ex ministro Elsa Fornero venerdì alle 20.30 al centro Papa Luciani di Santa Giustina : CHI E' Elsa Fornero Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al ...