Luigi Di Maio | paura nella notte sotto casa sua a Pomigliano | operai minacciano di darsi

Maria Elena Boschi a tutto campo durante il forum nella redazione di Leggo. Da Nicola Zingaretti e le primarie del Pd a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza dimenticare Virginia Raggi : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Dl semplificazioni - Luigi Di Maio : “Agevolazioni per imprenditori che aspettano soldi da Stato” : Il vicepremier Luigi Di Maio annuncia l'arrivo della norma Bramini per gli imprenditori: "Se sono in ritardo con i pagamenti, il fondo di garanzia del Mise gli garantirà i pagamenti in modo da non fargli saltare i conti dell'azienda. Se sono imprenditore e lo Stato non mi paga non posso fallire perché non riesco a pagare la rate dei prestiti e non mi possono pignorare la casa".Continua a leggere

Luigi Di Maio si aggrappa ai magistrati : 'Matteo Salvini non minimizzi' - terremoto al governo : Adesso i grillini attaccano. Le ultime inchieste che hanno colpito la Lega, in particolare quella sul tesoriere Giulio Centemero , iniziano ad avere ripercussioni sull'esecutivo alle prese con la ...

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio offrono all'Europa la retromarcia sulle pensioni : Conte l'ha difeso, definendolo dinanzi ai sindacati 'una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale'. Il vicepremier grillino ...

Manovra - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment. Conte con il cerino in mano - la trattativa è quasi impossibile : No, caro governo italiano, non basta affatto. Il lavoro di smontaggio e riscrittura della manovra così non va. A due giorni dal faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, è Bruxelles a rompere quel clima di distensione nato al G-20 di Buenos Aires di fine novembre. Due dichiarazioni fotocopia, da parte degli uomini che guidano la trattativa - il commissario agli ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Parte a marzo - a gennaio arriva il nuovo sito internet” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad assicurare che il Reddito di cittadinanza partirà già a marzo, indipendentemente dalla trattativa tra il governo e l'Ue sulla legge di Bilancio. Inoltre, il ministro del Lavoro assicura che già a gennaio "si conoscerà il nuovo sito internet" per il Reddito.Continua a leggere

Luigi Di Maio dichiara guerra a Matteo Salvini : 'Lui parole - io fatti'. Come seppellisce l'alleanza Lega-M5s : Volano stracci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . I due 'alleati' se le suonano sugli imprenditori. Domenica il ministro degli Interni e leader della Lega ha incontrato i rappresentanti di categoria ...

Quarta Repubblica - 10 dicembre : intervista a Luigi Di Maio ANTICIPAZIONI : [CS] Lunedì 10 dicembre alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarta Repubblica , il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro . Nel corso della puntata un'intervista al Vicepremier e Ministro del lavoro Luigi Di Maio . Ma non solo, si cercherà anche di fare un punto su quota 100 , la riforma ...

Programmi TV di stasera - lunedì 10 dicembre 2018. A «Quarta Repubblica» Luigi Di Maio : Luigi Di Maio Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una canzone per te: Carlo e Malik indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus. Nel frattempo tra Alba e Malik la tensione sale sempre di più e il rapporto tra i due è ormai complicatissimo. Intanto Micaela ...

Mara Carfagna bombarda Luigi Di Maio : M5s - non solo Matteo Dall'Osso in fuga : Non solo Matteo Dall'Osso , l'ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna , che afferma:...

Luigi Di Maio - il piano per far fuori Tria : il vero obiettivo è il fedelissimo Spadafora a Palazzo Chigi : Ecco allora l'idea si spostare il leghista sottosegretario alla presidenza del Consiglio al ministero dell'Economia, ottenendo due risultati con un sol colpo: indebolire Giorgetti, viste le spine che ...

Pensioni - lo sfregio di Luigi Di Maio alla Lega : 'Taglio non concordato - quali assegni massacrano : Incassata la fiducia alla Camera sulla manovra, nel governo resta alta la tensione sul blitz annunciato da Luigi Di Maio già lo scorso lunedì sul taglio delle Pensioni d'oro del 40% che non sarebbe ...

Luigi Di Maio umiliato così : il grillino tradito dal M5S passa a Forza Italia : Qualche giorno fa aveva sparato ad alzo zero contro la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, reduce dalla figuraccia televisiva con l'ex ministro Pier Carlo Padoan : 'Lei che non ha studiato è al governo e io ho studiato no'. Parole pesantissime, a indicare l'...

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...