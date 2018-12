Huawei - il Canada concede la libertà su cauzione a Meng Wanzhou : La giustizia canadese concede a lady Huawei la libertà su cauzione. Il giudice - riportano i media americani - ha fissato in 10 milioni di dollari canadesi la somma da pagare ordinando a Meng Wanzhou, ...

Arrestata in Canada la direttrice finanziaria Huawei | Trudeau assicura : "Nessun intervento politico" : Un giovedì nero per i mercati finanziari. Il crollo di Wall Street trascina l'Europa. Le borse del vecchio continente in una seduta bruciano 250 miliardi di euro di capitalizzazione. A scuotere le borse l'arresto shock del Cfo di Huawei in Canadasu disposizioni delle autorità americane.

Huawei : arrestata in Canada la direttrice finanziaria - Meng Wanzhou : La situazione tra Stati Uniti d’America e Cina, negli ultimi mesi non è certo stata delle migliori. I rapporti tra i due paesi sono stati piuttosto altalenanti, tanto da portare a quella che può essere definita una vera e propria guerra commerciale, con un botta e risposta di dazi sulle importazioni su prodotti del valore di decine di miliardi. La guerra commerciale, fortunatamente, è arrivata ad una tregua momentanea, durante la quale le ...

L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti : La Chief Financial Officer di Huawei è stata arrestata in Canada ed è in attesa di estradizione negli USA. Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti. L'articolo L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Perché il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria di Huawei : Roma. È stata arrestata a Vancouver in Canada, su mandato di cattura americano, la direttrice finanziaria di Huawei, prima azienda di telecomunicazioni cinese, presente in centinaia di paesi nel mondo. Le accuse ufficiali contro Meng Wanzhou, che è anche la figlia del fondatore del colosso telco, no

Huawei - arrestata in Canada la direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Stati Uniti : “Ha violato le sanzioni contro l’Iran” : La direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, è stata arrestata in Canada. A renderlo noto il dipartimento di giustizia canadese. Venerdì 7 dicembre è prevista l’udienza in cui il giudice deciderà se rilasciarla su cauzione. La manager 41enne, destinata a succedere al padre Ren Zhengfei, è stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l’estradizione. Il sospetto è che la figlia del ...