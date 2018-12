Fedez sulla cover di Vanity Fair

Fedez sulla tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : “Non ha colpe ma non ci doveva andare” : Fedez commenta la tragedia che si è consumata in occasione del concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona): 6 morti e un centinaio di feriti a causa del panico che ha scatenato uno spray al peperoncino utilizzato da uno degli spettatori. Il rapper è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e ha espresso il suo punto di vista su quanto avvenuto in occasione di un evento di musica che avrebbe dovuto unire, non ...

Fedez rivela nuovi dettagli sulla litigata con J-Ax : 'Ho scoperto cose non piacevoli' : In occasione di un evento organizzato da Vanity Fair Fedez è tornato a parlare del suo rapporto con J-Ax e di quello che è successo nei mesi scorsi, al punto che i due hanno preso due strade differenti, non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche umano. Dopo il grandioso concerto evento che hanno tenuto a San Siro, ecco che la strada professionale di Fedez e quella di J-Ax si è definitivamente interrotta e in queste ore il rapper ha ...

Fedez lascia la tv e X Factor per concentrarsi sulla sua musica : Pare che l’edizione in corso di X Factor, ormai agli sgoccioli dopo la presentazione degli inediti dei concorrenti, sarà l’ultima con Fedez al tavolo dei giudici.Dopo anni di sovraesposizione mediatica, infatti, il rapper avrebbe deciso di sciogliere quella che definisce alle telecamere di NewsMediaset “una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie”. Tra tv e musica, la scelta sarebbe andata verso ...

Alfonso Signorini dice la sua sulla festa di Fedez al supermercato : “Sono immagini tristi”. Leggi le sue parole : Mercoledì sera ospite a La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha commentato la festa di compleanno di Fedez organizzata in un supermarket milanese. Il direttore di Chi ha lanciato una mazzata contro il rapper... L'articolo Alfonso Signorini dice la sua sulla festa di Fedez al supermercato: “Sono immagini tristi”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vittorio Feltri sulla festa di Fedez al supermecato e su Chiara Ferragni : Vittorio Feltri dice la sua sulla questione compleanno di Fedez al supermercato sulla festa delle polemiche celebrata al supermercato da Chiara Ferragni e Fedez, interviene anche Vittorio Feltri. Il direttore parla a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dove spiega: “La festa di Fedez e Chiara Ferragni in un supermercato? Se dovessi fare un festeggiamento non sceglierei certo un supermercato, mi pare un’idiozia totale. Gli effetti, ...

Fedez - CHIUSO IL PROFILO INSTAGRAM/ Ancora guai per il rapper : spunta il retroscena sulla festa al Carrefour : FEDEZ ha deciso di disattivare il suo PROFILO INSTAGRAM dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:51:00 GMT)