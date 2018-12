CORINALDO | DUE ARRESTATI | NON C' ENTRIAMO NULLA Strage discoteca | sciolta

Strage di CORINALDO - iniziato l'interrogatorio del diciassettenne fermato. Con lui arrestati altri due uomini : 'Sta bene' il 17enne fermato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, ma sospettato di avere spruzzato lo spray urticante che avrebbe provocato la calca in cui sono morte sei ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora CORINALDO : altri due arresti - ipotesi banda di rapine - 10 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Continuano le indagini per la strage in discoteca, ipotesi banda per rapine nel locale , 10 dicembre 2018, .

CORINALDO - fermati altri due ragazzi| : Si pensa a una banda organizzata per i furti nelle discoteche. Migliorano le condizioni dei feriti e il trapper mostra il suo “omaggio” alle vittime

Sfera Ebbasta - il cantante doveva effettuare due comparsate a Rimini e CORINALDO : Sfera Ebbasta, idolo dei giovanissimi e icona del genere Trap in Italia, la sera dell'8 dicembre scorso era atteso alla Lanterna Azzurra ma in realtà doveva essere solo una "comparsata". Non poteva essere diversamente, il cantante originario di Cinisello Balsamo quel giorno aveva moltissimi impegni tra Ancona e Rimini. Sfera Ebbasta non aveva in programma concerti, ma dove effettuare due comparsate Il velo di mistero e i molti dubbi rimangono in ...

Spray urticante - due casi dopo CORINALDO : paura in una discoteca e in una scuola : Un giovane è stato fermato in un locale di Cantù per aver usato lo Spray urticante mentre a Pavia trenta persone, in gran...

CORINALDO - fermati altri due ragazzi : Si pensa a una banda organizzata per i furti nelle discoteche. Migliorano le condizioni dei feriti e il trapper mostra il suo “omaggio” alle vittime

CORINALDO - due fermi per droga. Si ipotizza una banda per rapinare i giovani in discoteca : Altre due persone, oltre al minore che secondo testimoni sarebbe colui che ha spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Corinaldo, sono state fermate.Anche nei loro confronti l'accusa ipotizzata al momento è quella di possesso di droga ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore.L'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Lanterna Azzurra fosse presente una banda di giovani dedita alle rapine ...

Effetto CORINALDO. A Salerno chiuse due discoteche : centinaia di presenze più del dovuto : Due discoteche del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sono state poste sotto sequestro la notte scorsa mentre erano in corso due spettacoli di dj. In entrambi i casi i carabinieri della ...