Ciclismo | Vincenzo Nibali svela il suo 2019 | “Giro d’Italia al primo posto per

Ciclismo - Vincenzo Nibali show : “Parteciperò al Giro d’Italia e al Tour de France”. Lo Squalo svela il programma del 2019 : L’annuncio è arrivato: Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France 2019! Lo Squalo ha svelato il programma per la prossima stagione e ha deciso di essere presente a entrambe le grandi corse a tappe: prima andrà a caccia della terza maglia rosa della carriera (diventerebbe il più anziano di sempre a riuscirci, la tripletta è riuscita solo a grandi fenomeni come Bartali, Gimondi, Hinault, Magni) poi cercherà una ...

La McLaren entra nel Ciclismo : sarà partner della Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali : Il nostro obiettivo è quello di diventare i numero 1 del mondo ". McLaren sarà presente anche sulle maglie della Bahrain-Merida a partire dalla prossima stagione, Foto Twitter Cyclingnews,

La McLaren sbarca nel Ciclismo : al 50% proprietaria della Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali. Tutti gli sviluppi e le novità : Non più solo motori e quattro ruote, McLaren irrompe con forza nel mondo del ciclismo ed entra al 50% nella proprietà della Bahrain-Merida, la squadra di Vincenzo Nibali pronta ad affrontare la terza stagione nel World Tour. Non si tratta di una semplice sponsorizzazione ma di un progetto a lungo termine, senza una data di scadenza come ha spiegato nel dettaglio la scuderia di Woking in alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto a svelare il programma per il 2019 : farà Giro d’Italia o Tour de France? Ipotesi “doppietta”… : C’è grande attesa attorno a Vincenzo Nibali che domani pomeriggio dovrebbe svelare i suoi programmi per la prossima stagione. Lo Squalo attualmente si trova a Hvar (Croazia) dove la sua Bahrain Merida ha incominciato un raduno pre-stagionale che si protrarrà per due settimane. Sulla meravigliosa isola di fronte a Spalato, il siciliano scalderà la gamba in vista di un 2019 che si preannuncia molto intenso e in cui si andrà a caccia del ...

Ciclismo - Domenico Pozzovivo : “Ancora tre anni ad alti livelli. Vincenzo Nibali il più forte che abbia affrontato” : ESCLUSIVA OA SPORT – Una seconda giovinezza da gustare sino in fondo. Una carriera decollata dopo i 31 anni, con due quinti ed un sesto posto al Giro d’Italia e due top5 alla Liegi-Bastogne-Liegi. Domenico Pozzovivo è maturato gradualmente, l’esperienza lo ha reso più consapevole dei propri mezzi. Nel 2018 ha cullato a lungo il sogno di un podio al Giro, salvo incappare in una giornata negativa nel tappone del Colle delle ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “L’età è solo uno stato mentale - correró fin quando saró competitivo. La schiena sta bene” : Oggi, presso l’IRR di Torino, la stella del Ciclismo su strada italiano, Vincenzo Nibali, ha svolto le visite mediche in vista della nuova stagione con la Bahrain-Merida. Proprio nel capoluogo piemontese si è tenuta la conferenza stampa per il siciliano che ha parlato sul suo prossimo futuro e sulle condizioni fisiche dopo il brutto infortunio di quest’estate. Domani scatterà il ritiro del team del Bahrain: “Oggi abbiamo effettuato le ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘A Rio sono caduto anche per colpa dei giornalisti’ : Il 2019 è ormai alle porte per Vincenzo Nibali. La prossima settimana il fuoriclasse siciliano inizierà ufficialmente la preparazione per la nuova stagione con il primo ritiro che il Team Bahrain Merida ha programmato in Croazia. Sarà l’occasione per decidere i programmi e gli obiettivi, ma anche per confrontarsi sul futuro più a lungo termine e sul contratto. Nibali ha parlato di questi temi in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ...

Ciclismo - l’ottimismo di Vincenzo Nibali : ‘Ora sono al 98%’ : Anche Vincenzo Nibali è stato tra i campioni che sono saliti sul palco dei Gazzetta Sport Award. Il fuoriclasse siciliano non era tra i candidati delle varie categorie di atleti premiati ma è stato insignito di un titolo speciale, il Premio Legends grazie all’impresa inaspettata della Milano Sanremo, la perla di questa sua stagione per il resto molto sfortunata. Nibali ha approfittato della serata per parlare della vittoria nella Classicissima ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La prossima settimana pianificheremo la nuova stagione - Giro e Tour sono molto interessanti” : È stato uno dei grandi protagonisti nella serata di ieri a Milano per quanto riguarda i Gazzetta Sports Awards. Vincenzo Nibali è stato premiato come Legends per la sua nuova impresa nel 2018: la conquista della Milano-Sanremo. Il corridore della Bahrain-Merida non si accontenta e punta ancora in grande. “La notizia di essere tra i grandi dello sport italiano ti lascia un sapore bellissimo”. Sul trionfo più bello della passata ...

Ciclismo - il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia? : Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del Ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove ...

Ciclismo : Fabio Aru e Vincenzo Nibali - la coppia potrebbe riformarsi : Non sono ancora cominciati i ritiri in preparazione alla stagione 2019 ma già il ciclo mercato è acceso per quello che accadrà nel 2020. Vincenzo Nibali si avvia all’ultimo anno di contratto con il Team Bahrain Merida e non è per niente sicuro di rinnovare con la squadra diretta da Brent Copeland. Il campione siciliano ha confidato di aver ricevuto diverse proposte molto interessanti per lasciare la sua attuale formazione, facendo più volte ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo insieme alla UAE Emirates? Giuseppe Saronni : “Chi non lo vorrebbe?” : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione e i suoi allenamenti sullo sterrato in Toscana stanno tenendo banco negli ultimi giorni, lo Squalo sarà in ritiro con la sua squadra a dicembre a Hvar (Croazia) e indubbiamente sta pensando a quale sarà il suo futuro dopo il 2019. Il contratto del 34enne è infatti uno degli argomenti principali del ciclomercato, il messinese è in scadenza con la Bahrain Merida e sta valutando cosa fare a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali incomincerà la stagione al Giro di Colombia 2019? Le prime conferme dal Sudamerica : Vincenzo Nibali potrebbe partecipare al Giro di Colombia 2019 e dunque iniziare la propria stagione in Sudamerica, disputando questa piccola corsa a tappe classificata come 2.1 nel World Tour. Lo Squalo deve ancora comunicare ufficialmente il proprio calendario di gare per il prossimo anno (lo farà a metà dicembre in occasione del ritiro della sua squadra in Croazia) ma trapelano già le prime indiscrezioni: come riporta la stampa locale, Jorge ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali testa i freni a disco in allenamento : A poco più di un mese dalla fine della stagione 2018 Vincenzo Nibali è tornato in sella per le prime pedalate in vista della vera e propria ripresa della preparazione. Il campione siciliano ha approfittato di questa pausa agonistica anche per testare una bicicletta con i freni a disco, componente che potrebbe usare in alcune gare nel 2019. Nibali si è divertito a scendere tra i sentieri sterrati nella zona di San Baronto, in Toscana, dove ha ...