Bari - II edizione della BIBART - Biennale Internazionale d' Arte di Bari e Area

CasaPound Bari - aggressione a corteo antifascista. Il gip : “Spedizione punitiva premeditata. Militanti da tutta la Puglia” : “Andatevene, qua comandiamo noi”. Ha uno sfollagente in mano lo squadrista e con lui i suoi amici sono tutti armati: hanno manganelli, guanti da motociclista con rinforzi alle nocche e catene. È il 21 settembre, per le vie di Bari sfila una manifestazione antifascista. Contemporaneamente, però, sono stati chiamati a raccolta da tutta la Puglia i neofascisti che rispondono all’appello e affollano la sede di CasaPound in via Eritrea, nel quartiere ...

Alberobello - Bari - - «Duathlon città dei Trulli» - domenica 11 novembre la decima edizione del trofeo «Santi Medici» : 'La gara di domenica chiude il ricco programma di eventi della nostra Festa Patronale – dice l'assessore allo Sport, Antonella Ivone – ed è l'occasione per vedere cimentarsi sulle nostre strade ...

Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma : ... come il ruolo da protagonista nel musical The Bodyguard o la partecipazione a Domenica In, , Karima mantiene costantemente aperta la porta sul mondo della musica afroamericana, che esplora con ...