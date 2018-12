' Antonio Megalizzi colpito alla testa'

Antonio Megalizzi - l’italiano ferito è in rianimazione «Colpito alla testa - lotta per sopravvivere» Chi è|Le vittime : Giornalista radiofonico, è tra le persone ricoverate per l’attacco con ferite «non lievi». «Colpito alla testa». Si trova in rianimazione. La famiglia arrivata a Strasburgo

La collega di Megalizzi : 'Sono sotto choc. Eravamo in strada con Antonio' : STRASBURGO. "Sono scioccata e ho ancora tanta confusione in testa". Caterina Moser, la collega trentina di Antonio Micalizzi nel programma Europhonica, era con il giovane giornalista ferito al momento ...

Antonio Megalizzi - chi è l’italiano di 28 anni ferito nell’attentato di Strasburgo : Nove feriti nell’attacco di martedì sera a Strasburgo sono in gravi condizioni mentre altri cinque sono stati colpiti in maniera leggera. Lo rende noto la prefettura del Basso Reno che diffonde bollettini sulle condizioni mediche e sul bilancio dell’attacco. È in gravi condizioni il giornalista italiano ferito. Si tratta di Antonio Megalizzi, 28 anni, residente a Trento dove ha studiato all’università, è stato ferito alla testa alle 20 di ...

