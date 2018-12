Scu | torna in libertà D' Amato | decorrenza termini di custodia

La Brexit torna in diScussione : Londra è nel caos : Colpo di scena a Londra. La Brexit torna in discussione. Il voto di ratifica ai Comuni sull’accordo, previsto per martedì,

Scuola - abusi presidi contro docenti : abolire chiamata diretta e tornare alle graduatorie : Lo scontro sulla riforma della Scuola in merito alle assunzioni dei docenti è iniziato e si svolge su diversi livelli. In primo luogo, tra dirigenti scolastici e docenti, ma anche tra i sostenitori della "Buona Scuola" e gli esponenti politici, in primis quelli del Movimento 5 Stelle, intenzionati a superare l'intero impianto del cambiamento adottato da Renzi qualche anno fa. Al centro della disputa il disegno di legge 763, già in discussione al ...

Dal 2020 tornano i bidelli nelle Scuole : 12mila assunti : Dal 2020 tornano i bidelli nelle scuole. Un ememdamento alla finanziaria punta a far sparire le cooperative esterne di pulizia dalle aule per far posto a 12 mila collaboratori scolastici che saranno ...

Scuola - a pulire tornano i bidelli : annunciate 12mila assunzioni : Un emendamento alla Legge di Bilancio approvato alla Camera dà il via libera alla gestione di nuovo interna delle pulizie dal 2020. I sindacati: "Un passo avanti, ma rischia di non garantire tutti i lavoratori che sino ad oggi erano occupati con gli appalti". I presidi favorevoli

Vacanze di Natale 2018 : il 21/22 dicembre l’ultimo giorno di Scuola - poi si torna sui banchi il 7 gennaio : dicembre è ormai iniziato e mancano poche settimane all’inizio delle Vacanze di Natale 2018: l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie sarà il 21 dicembre per chi non va a scuola il sabato, il 22 dicembre per chi invece termina il sabato la propria settimana didattica. Dopo la pausa natalizia, tutti gli studenti torneranno sui banchi il 7 gennaio. L'articolo Vacanze di Natale 2018: il 21/22 dicembre l’ultimo ...

California - si torna a Scuola dopo roghi : 04.1 I ragazzi residenti nelle aree flagellate dall'incendio Camp Fire, in California, torneranno lunedì a scuola. Si tratta di circa 32mila studenti in totale. A causa delle molte scuole danneggiate, le lezioni in molte aree si terranno in edifici pubblici e chiese messe a disposizione. I bimbi delle elementari di Paradise, città completamente distrutta fuoco,saranno ospitati dalle scuole delle città limitrofe,spiega il Guardian, e ragazzi ...

Scuola - a Trieste si torna all'antico Obbligatori crocefisso e grembiuli : Ritorno all'antico nelle scuole di Trieste. D'ora in poi il crocefisso sarà esposto in tutti gli spazi didattici e gli alunni dovranno indossare i grembiulini. Tetto del 30% alle iscrizioni dei bambini stranieri Segui su affaritaliani.it

Scuola - a Trieste si torna all'antico Obbligatori crocefisso e grembiuli : Ritorno all'antico nelle scuole di Trieste. D'ora in poi il crocefisso sarà esposto in tutti gli spazi didattici e gli alunni dovranno indossare i grembiulini. Tetto del 30% alle iscrizioni dei bambini stranieri Segui su affaritaliani.it

Sara Affi Fella ritorna in scena : il post sui social che fa diScutere (Video) : Sara Affi Fella dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne torna a lavoro, è subito polemica: il video che la vede protagonista Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi accende gli animi dei fan di Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo lo scandalo scoppiato in trasmissione (quando si è scoperto della sua relazione […] L'articolo Sara Affi Fella ritorna in scena: il post sui social che fa discutere (Video) proviene da Gossip e Tv.

Auto fa strage di bambini davanti a Scuola : 20 travolti - 5 morti/ Video - torna il terrore di attacchi in Cina - IlSussidiario.net : Cina, Auto su folla falcia gruppo di bambini fuori da scuola Huludao: strage bimbi, 5 morti e 18 feriti. Attentato o incidente? Video choc e ultime notizie

Uomini e Donne news - Giordano messo in guardia : il passato di Nilufar torna a far diScutere : Uomini e Donne, complimenti a Giordano Mazzocchi ma critiche a Nilufar: i fan non dimenticano il passato della Addati Le vicende burrascose che hanno coinvolto Nilufar Addati e, di conseguenza, Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne le conoscono ormai quasi tutti. Lei, dopo la scelta, è stata accusata (ed ha ammesso) di aver frequentato segretamente […] L'articolo Uomini e Donne news, Giordano messo in guardia: il passato di Nilufar torna ...

Nonno Felicino torna a Scuola a 98 anni per la licenza media : “Era il mio sogno” : L'anziano di Arbus Salvatore Piredda, conosciuto da tutti come Felicino, ogni giorno, zaino in spalla, si fa accompagnare a scuola dalla figlia e frequenta le lezioni in classe: "Ho coronato il sogno della mia vita. La mia è la storia della rivincita su mio padre che mi disse: a scuola non ci fai nulla, resta qui a lavorare nei campi".Continua a leggere

Maltempo : in Sardegna torna l'incubo nubifragi - allerta arancione e Scuole chiuse : In gran parte della Sardegna durerà almeno fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione , criticità ...

Scuola : addio al certificato medico per tornare in classe - i pediatri insorgono : Il tema Scuola, dopo la questione vaccini, è tornato alla ribalta per la cancellazione dell'obbligo di presentazione del certificato medico dopo un periodo di malattia dell'alunno. L'obbligo di un documento sanitario per la riammissione a Scuola era stato introdotto nel 1967 allo scopo di arginare la diffusione di malattie infettive, lo scolaro infatti doveva essere completamente guarito per tornare in classe. Scuola, abolito anche nel Lazio il ...