Quando la difesa è l' attacco La guerra segreta di Israele

Legittima difesa - Re Cecconi e il caso Fredy Pacini. Quando la storia si ripete (e ci lascia senza voce) : Com’è bizzarro il castello dei nostri destini incrociati: in fondo restiamo pure noi senza voce, resi muti dal bosco della vita, come i commensali nei dodici racconti del meraviglioso libro concepito da Italo Calvino. senza parole, cioè, dinanzi al succedere di eventi sempre più imperscrutabili, sempre più misteriosi e assurdi. La memoria dovrebbe essere il nostro “desco illuminato dai candelieri”, per rubare la metafora a Calvino, dove il ...