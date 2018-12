ilgazzettino

: Appartenere all’Unione è positivo: così la pensa il 64% degli italiani. Un incremento di 15 punti percentuali risp… - Europarl_IT : Appartenere all’Unione è positivo: così la pensa il 64% degli italiani. Un incremento di 15 punti percentuali risp… - marcocappato : Dopo la nascita in Cina di due sorelline geneticamente modificate, è necessaria un’alternativa sia al proibizionism… - enzofalotico : RT @ilmessaggeroit: Cagliari, positivo all'#alcoltest, la #polizia fa arrivare un amico a prenderlo. Ma è #ubriaco anche lui -

(Di martedì 11 dicembre 2018) È stato fermato dallae sottoposto all', a cui era risultatose per legge non poteva mettersi alla guida. Gli agenti, a quel punto, non hanno avuto altra scelta: ...