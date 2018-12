Polizia locale | 11 auto nuove | acquistate con incassi delle multe

Agenti di Polizia locale stile Rambo a Cittadella : Saranno Agenti di polizia locale in stile Rambo a Cittadella. Il Comando ha acquistato per chi sarà di pattuglia in

Polizia locale con pistola tipo 'mitra' : ANSA, - PADOVA, 7 DIC - Agenti di Polizia locale 'stile Rambo' nel comune padovano di Cittadella, dove il Comando ha acquistato per chi sarà di pattuglia in servizio di sicurezza una pistola che è ...

Cittadella - la Polizia locale passa al mitra : “Vogliamo agenti stile Rambo” : Rafforzate le misure di sicurezza nel comune in provincia di Padova: la polizia locale avrà una pistola mitragliatrice Scorpion calibro 9x21 con due caricatori da 15 colpi l’uno. L'obiettivo è contrastare i reati predatori e fungere da deterrente, spiega il comandante Samuele Grandin.Continua a leggere

Concorso Polizia locale Rimini 8 agenti e 10 ispettori : come partecipare : Sono stati pubblicati, lo scorso 20 novembre, in Gazzetta Ufficiale, i due bandi del Concorso Polizia locale per assumere agenti e ispettori di Polizia locale presso il Comune di Rimini. Nello specifico, le figure richieste sono: 8 agenti di Polizia locale, da assumere a tempo determinato per un anno e 10 ispettori di Polizia locale, da assumere a tempo indeterminato. Le figure professionali richieste nello specifico dall’amministrazione ...

Milano. Polizia locale : presentato il calendario 2019 dei ghisa : Il calendario 2019 della Polizia Locale, presentato dal vice sindaco Anna Scavuzzo e dal comandante Marco Ciacci, ripercorre la storia

Milano - cani intossicati per droga al parco. Ciacci (Polizia locale) : “Problema esiste - presidiamo per arginare lo spaccio” : “Il problema esiste, anche se è meno allarmante di quanto si possa pensare. Solitamente sono i cani addestrati a fiutare hashish e sostanze proibite”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci, rispondendo a una domanda sul caso dei cani intossicati nei parchi milanesi dopo aver ingerito droga. “I cani non sono attratti dalle sostane stupefacenti, comunque è un parco che pattugliamo di frequento ...

Contrasto al commercio abusivo - blitz della Polizia locale : CREMONA - Operazione di Contrasto al commercio abusivo, nel pomeriggio di mercoledì 28 novembre in Galleria XXV Aprile. Sequestrati 296 oggetti vari tra cui giacche piumini, stampe, anelli, collane, ...

Bergamo : De Corato - 45.000 euro per incrementare azione Polizia locale : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - Un accordo di collaborazione che prevede uno stanziamento di 45.000 euro per interventi di sicurezza urbana da attuare sul territorio dei Comuni di Ciserano, Boltiere, Verdellino, Osio Sotto e Pontirolo Nuovo, noti alle cronache come zona di Zingonia (Bergamo), da effet

San Lorenzo - controlli a tappeto da parte della Polizia Locale : Roma- E’ scattata una serie di verifiche nel quartiere San Lorenzo da parte della Polizia Locale, in collaborazione con personale di Aequa Roma e della Asl. controlli a 360°: dalle attività commerciali ad accertamenti di Polizia stradale. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno sequestrato una frutteria completamente abusiva, con oltre un quintale di merce avviata alla distruzione. Il titolare è stato denunciato per falso in atto ...

Halloween - blitz della Polizia di Stato a Pietraperzia : denunciati il proprietario del locale e gli organizzatori di una discoteca abusiva. : L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo. Nel caso di specie, nulla ...

Roma : Polizia locale sorprende centurioni a Colosseo - multe da 400 euro : Roma: Polizia locale sorprende centurioni a Colosseo, multe da 400 euro Roma – Si mimetizzavano tra la folla di turisti, avvicinandoli nei punti meno visibili nelle vie intorno al Colosseo, complici di sentinelle che li avvisavano nel caso dell’arrivo delle pattuglie, ma la Polizia locale, Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) grazie a degli appostamenti mirati ha smascherato i centurioni. Dopo aver osservato precedentemente i ...

Modica - militari a supporto della Polizia Locale : Il Comune di Modica invia una richiesta al Ministero della Difesa per usufruire di alcune unità militari a supporto della polizia Locale di Modica

Monza cerca il nuovo comandante della Polizia locale : il bando dopo il caso Vergante : Il Comune di Monza è di nuovo alla ricerca di un comandante della polizia locale. Piazza Trento e Trieste ha pubblicato il bando per l'assunzione di un nuovo responsabile dei vigili dopo la bufera ...