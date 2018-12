Napoli si qualifica agli ottavi di Champions se… Tutte le combinazioni | ai partenopei

Champions League : Inter e Napoli a caccia della qualificazione : Stasera alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - E' il giorno di Inter e Napoli che stasera alle 21 affronteranno rispettivamente Psv Eindhoven e ...

Liverpool-Napoli - Champions League : i partenopei si qualificano agli ottavi se…Tutte le possibili combinazioni : Martedì 11 dicembre (ore 21.00) il Napoli affronterà il Liverpool ad Anfield nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio. I partenopei sono al comando del raggruppamento e vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale: ai ragazzi di Carlo Ancelotti, che in campionato occupano la seconda posizione a otto lunghezze di distacco dalla Juventus, basterà pareggiare contro i Reds oppure perdere ...

Champions League calcio - Napoli e Inter si qualificano agli ottavi se…Tutte le possibili combinazioni. Decisiva l’ultima giornata : Ultimi 90 minuti di pura passione in Champions League per Inter e Napoli. Entrambe non hanno ancora centrato la qualificazione agli ottavi di finale, ma, se i nerazzurri dipendono dal risultato di altri, la squadra di Ancelotti, invece, ha tra le proprie mani il suo futuro. L’Inter ha perso ieri sera contro il Tottenham e gli inglesi hanno raggiunto e superato (per via degli scontri diretti) proprio i nerazzurri, mentre il Napoli con il ...

Calcio - Champions League : per Napoli e Inter la qualificazione si decide all’ultima giornata : Il Calcio italiano ha chiuso la sua quinta giornata della fase a gironi di Champions League esattamente come la aveva aperta ieri: una vittoria e una sconfitta all’attivo. Vince il Napoli rifilando un 3-1 alla Stella Rossa che ora è definitivamente fuori dalla Champions League in attesa di giocarsi un posto in Europa League. A segno il capitano partenopeo Hamsik e, per due volte, Dries Mertens. Napoli primo nel Girone C a quota nove punti, ma ...

Champions League 2018-2019 : il Napoli batte la Stella Rossa - ma la qualificazione si gioca a Liverpool : La doppietta di Mertens e la prima rete stagionale di Hamsik regalano al Napoli la vittoria per 3-1 sulla Stella Rossa nella quinta giornata di Champions League. Un successo che vale anche il primato nel girone C alla squadra di Ancelotti, ma non ancora la qualificazione. Gli azzurri, infatti, dovranno giocarsi tutto a Liverpool, dove basterà non perdere per accedere agli ottavi di finale, ma servirà una grande prestazione in casa della squadra ...

Il Napoli si qualifica se non perde a Liverpool (o se perde con un gol di scarto) : In gioco anche il primato nel girone Ora gli incastri dei risultati sono facili. All’ultima giornata, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. In casa del Liverpool, la squadra di Ancelotti ha due risultati su tre. Se vince o pareggia, passa il turno. Anzi, con una vittoria certifica anche il primato del girone. In caso di sconfitta, tutto dipenderà dal risultato di Belgrado (si gioca Stella Rossa-Psg) e dal punteggio di Liverpool. Se ...

