Libano, preoccupano asserzioni Salvini

"Preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti Unifil e militari, dopo il tweet diche ha definito Hezbollah "terroristi islamici che scavano tunnel e armano missili per attaccare Israele" "Tali dichiarazioni mettono in difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud nella missione Unifil lungo la blue line -si afferma- il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell'area".'Stupito dello stupore'insiste: "A casa mia i terterroristi si chiamano terroristi".(Di martedì 11 dicembre 2018)