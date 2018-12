Finalmente è ufficiale | la 6 giorni di Enduro 2020 si disputerà in Italia

sportfair

(Di martedì 11 dicembre 2018) La 6disiin: la FIM ha accolto la richiesta di organizzazione dell’evento presentata da Moto Club Alfieri di Asti Dopo gli eccezionali risultati ottenuti in Cile – dove la Maglia Azzurra ha vinto il FIM Junior World Trophy, si è classificata terza nel World Trophy e prima nel Club Team Award – un’altra ottima notizia coinvolge il mondo dell’azzurro: la Seisi terrà in! La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha infatti comunicato alla FMI di aver accolto la richiesta di organizzazione per la Six Daysavanzata dal Moto Club Alfieri di Asti.Ancora in via di definizione le date esatte, ma è certo che la Seisi svolgerà tra fine agosto e inizio settembre, nelle zone dell’Oltrepò Pavese e dell’Alessandrino. L’organizzazione sarà curata dal ...