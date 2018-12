Champions League – Icardi regala una speranza all’Inter | il gol di Maurito contro il PSV

Champions League - Liverpool-Napoli 1-0 e Inter-Psv 0-1 : Diffidati: De Jong ARBITRO: Zwayer , Germania, TV: Sky Sport 1 e Sky 252 Champions -Girone A: Atletico e Dortmund già qualificati, ma gli spagnoli , +2 punti, restano primi se fanno almeno lo ...

VIDEO Gol Icardi - Inter-PSV Eindhoven 1-1 : colpo di testa del capitano - i nerazzurri vogliono gli ottavi di Champions League! : Un gol che riapre le speranze, quando tutto sembrava perso: al 72′ a San Siro si accende la luce ed esplode il pubblico. Chi se non il capitano Mauro Icardi? L’argentino spizza di testa un fantastico cross di Politano e mette a segno la rete del momentaneo 1-1 dell’Inter con il PSV Eindhoven nel match che potrebbe far volare i nerazzurri agli ottavi di finale. Inter-PSV Eindhoven 1-1 (Mauro Icardi 72′) Gol del Inter, lo ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 1-2 - Gobeljic riapre il match : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

Champions : il Galatasaray cade in casa col Porto - ma va in Europa League : TORINO - Alle 18.55 scende in campo il girone D, che conosce già le due squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions , Porto e Schalke 04 , , ma che ha ancora da assegnare la terza piazza, ...

[LIVE] Champions League - Inter - Psv 0-1 Lozano porta avanti gli ospiti [LIVE] : La Cronaca Live Le Formazioni: Inter , 4-3-3, : Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Perisic; Icardi. All. Spalletti. PSV Eindhoven , 4-3-3, ...

VIDEO Gol Salah - Liverpool-Napoli 1-0 : azzurri al momento eliminati in Champions League : Al 34′ del primo tempo Mohamed Salah porta in vantaggio il Liverpool sul Napoli: con il PSG in vantaggio sul campo della Stella Rossa, al momento i partenopei sarebbero retrocessi in Europa League. Di seguito il VIDEO della rete del vantaggio della compagine inglese nel corso del primo tempo. IL GOL DEL VANTAGGIO DEL LIVERPOOL SUL NAPOLI (1-0, Salah AL 34′) Salah fez o Koulibaly parecer um zagueiro do XV de Piracicaba ...

Champions League – Fallo killer su Mertens : Van Dijk entra duro - la caviglia fa un movimento orribile! [VIDEO] : Attimi di paura durante Liverpool-Napoli, tifosi partenopei col fiato sospeso: la scivolata di Van Dijk è durissima e Mertens ha la peggio Tifosi del Napoli col fiato sospeso. Nel corso del primo tempo della delicata sfida di Anfield, Dries Mertens ha rischiato di procurarsi un bruttissimo infortunio, causato da un intervento davvero duro di Virgil Van Dijk. Il difensore del Liverpool ha affondato il takle prendendo inizialmente la palla, ...

Champions - il Galatasaray perde ma è in Europa League. Lokomotiv eliminata : Girandola di emozioni nelle ultime due partite del Gruppo D di Champions League, dove già erano sicure le prime due qualificate agli ottavi di finale, Porto e Schalke 04. In palio dunque c'era il ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-1 - Cavani sblocca il risultato : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

Champions League - risultati in diretta LIVE : Barcellona-Tottenham 0-0 : Barcellona-Tottenham 0-0 LIVE, Gruppo B, BARCELLONA, 4-3-3,: Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda; Arthur, Aleñá, Rakitic; Dembélé, El Haddadi, Coutinho. All: Valverde TOTTENHAM, 4-2-3-1,: ...

Risultati Champions League - lo Schalke vince e salva il Galatasaray : turchi in Europa League : Con i match delle 18:55, si chiude il quadro del Gruppo D di Champions League. A Istanbul, gol e spettacolo tra Galatasaray, che danno vita a un pirotecnico 2-3. I portoghesi si portano avanti al 17′ con la zuccata di Felipe, servito dalla pennellata su punizione dell’ex interista Telles. Il raddoppio arriva al 41′ con Marega, che trasforma il rigore fischiato per un atterramento di Herrera in area. Poco prima del riposo, ...

Champions League – Tensione Roma - Di Francesco : “io combatto - ma questa piazza può farti passare per il peggiore in circolazione “ : Alla vigilia della sfida contro il CSKA Mosca, Eusebio Di Francesco parla dei momenti di Tensione delle ultime settimane: risultati che vengono meno e tante critiche, equilibrio precario a Roma in vista di un’importante sfida europea “Voci sul mio futuro? Fa parte del calcio, se sono qui è perché c’è un allenatore che ha consapevolezza della situazione, ha una sua identità e un suo pensiero che in questo momento magari ...

Champions League - Stella Rossa-PSG – Tifoso speciale al Marakana : Novak Djokovic sarà presente allo stadio : La Stella Rossa avrà un Tifoso d’eccezione in vista del match contro il PSG: allo stadio ‘Marakana’ sarà presente anche Novak Djokovic Nonostante non possa più accedere agli ottavi, ma abbia ancora la possibilità, tramite un complicato incastro di risultati, di entrare in Europa League, la Stella Rossa farà di tutto per non sfigurare contro il PSG nell’ultima partita del Girone C di Champions League. Gli avversari ...