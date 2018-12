Borse asiatiche incerte Tokyo termina in rosso

Borse asiatiche in calo su tensioni commerciali tra USA e Cina : Finale di seduta negativo per i principali indici dell'Asia/Pacifico , con gli investitori ancora attenti alla vicenda Huawei che potrebbe compromettere i rapporti commerciali già tesi tra Stati Uniti ...

Borse asiatiche positive. Tokyo guida i rialzi : Finale positivo per le principali Borse d'estremo oriente, aiutate dalle aspettative di uno stop temporaneo all'aumento dei tassi americani. Rumors anticipati da un articolo del Wsj che hanno permesso ...

Huawei - arrestata la responsabile finanziaria del colosso cinese : crollano le Borse asiatiche : Huawei è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature e servizi di telecomunicazione al mondo. Ma nonostante il successo globale, le sue attività negli Stati Uniti sono state strettamente limitate ...

Huawei - l'arresto della manager Meng Wenzhou affonda le Borse asiatiche : Ad appena 24 ore dalle rassicurazioni congiunte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo omologo cinese Xi Jingping sulla serietà delle intenzioni di porre un termine alla guerra ...

Borse asiatiche in rosso su timori nuova recessione : Le Borse asiatiche restituiscono i guadagni accumulati ieri e finiscono in rosso , dimenticando ben presto i fattori positivi che ne avevano determinato il rally di inizio ottava, in primis la tregua ...

Dazi - Trump e Xi raggiungono la tregua. E le Borse asiatiche festeggiano : Cina e Stati Uniti firmano una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale. Donald Trump e Xi Jinping, in un vertice a Buenos Aires al termine del G20, hanno raggiunto l'accordo. L'intesa raggiunta fra il presidente cinese e quello americano prevede nuovi negoziati da tenersi nel giro di tre mesi e che dovrebbero risolvere in via definitiva il contenzioso sullo squilibrio della bilancia commerciale. L'obiettivo di Xi era quello di evitare una ...

Trump : la Cina toglierà i dazi sulle auto Usa. Borse asiatiche in rialzo : Una tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio . Questo l'impegno di Donald Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires. Le due potenze congeleranno il ...

Borse asiatiche in rialzo. Riflettori sul G20 : Positive le principali Borse asiatiche , con gli investitori attenti più che mai alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi ...

Borse asiatiche miste aspettando il G20 : Ancora segni misti tra le principali Borse asiatiche , incerte come le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping si ...

Borse asiatiche senza direzione in vista del Thanksgiving Day : Altra sessione a due colori per le principali Borse asiatiche . Dopo un avvio sostenuto molti Listini hanno rallentato o cambiato passo, complice anche la chiusura odierna di Wall Street per il Giorno ...

Borse asiatiche a due velocità. Rimbalzo per Shanghai : Andamento misto per i principali listini asiatici , ancora zavorrati dalle vendite sul comparto tecnologico. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,35% a 21.507 punti, ...

Borse asiatiche in calo - fa eccezione il rialzo di Tokyo : Si muovono all'insegna della debolezza le principali Borse d'estremo oriente dove fa eccezione la borsa di Tokyo che termina gli scambi in positivo. A scatenare le vendite, ha contribuito la pessima ...

Borse asiatiche in rosso : Pioggia di vendite tra le principali Borse asiatiche , che ritracciano dopo il rally messo a segno nell'ultima seduta della scorsa ottava in scia al venir meno dell'ottimismo per la fine della guerra ...

La distensione Cina-Usa traina le Borse asiatiche : Taiwan cinta d'assedio dalla Cina di Xi Jinping. Quella odierna dei mercati asiatici è stata una vera e propria corsa ad alta velocità dopo l"annuncio di una notevole distensione nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina che pare allontanare, almeno per il momento, lo spettro di una guerra economica a tutto campo tra i due Paesi.Come riporta l"Huffington Post, "Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del ...