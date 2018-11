Milano Nordafricano ucciso al culmine di una lite con un sudamericano

Milano - incubo sul treno per due ragazze : nordafricano le blocca e si masturba : Due ragazze sono state sequestrate per circa cinque minuti all'interno di un vagone del treno che da Torino le avrebbe dovute portare in tutta sicurezza a Milano CentraleEntrambe fotografe giovanissime erano salite sul treno in partenza alle 19:54 da Torino Porta Nuova in direzione Milano Centrale. Una delle due ragazze ha raccontato la storia a Milano Today, un incubo che ha segnato profondamente l'esistenza delle due: "Cinque minuti in balia ...