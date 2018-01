Terremoto di magnitudo 7 3 in Perù con rischio tsunami | scossa di 5 3 in Afghanistan

Perù - Terremoto di magnitudo 7.3 al largo delle coste - : Il sisma ha colpito il Paese questa mattina. L'Usgs l'ha localizzato a 42 chilometri a sudovest di Acari, sulla costa meridionale, a una profondità di 12,1 km. Non si hanno notizia di vittime o danni

Terremoto in Afghanistan : scossa magnitudo 5.3 nel nordest : Un Terremoto magnitudo 5.3 si è verificato alle 09:19 UTC nel nordest dell’Afghanistan: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’epicentro del sisma è stato localizzato 42 km a sud di Jarm, e l’ipocentro a 204,2 km. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'articolo Terremoto in Afghanistan: scossa magnitudo 5.3 nel nordest sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di magnitudo 3.4 ad Amatrice - La crosta terrestre dellItalia centrale vibra dal 24 agosto 2016 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 4:48 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ...

Terremoto avvertito in Centro Italia : ricalcolata la magnitudo - l’area “vibra” dal 24 agosto 2016 : Tanta paura ma nessun danno dal Terremoto di magnitudo 3.4 (ricalcolata dall’Istituto Nazionale di di Geofisica e Vulcanologia) registrato alle 04:48 di di oggi con epiCentro a 2 km da Amatrice. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta l’area del cratere del sisma del 2016. La magnitudo era stata inizialmente calcolata in automatico, in base ai primi dati, in 3.6 (magnitudo locale): come sempre avviene, successivamente sono ...

Iraq - Terremoto di magnitudo 5.6 : 10.22 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata questa mattina in Iraq, non lontano dal confine con l'Iran. Il sisma -rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs)- ha colpito a 10 km di profondità ed è stato localizzato circa 18 km a est di Mandali, cittadina a circa 150 km a est di Bagdad.A questa scossa ne è seguita un'altra, sempre nella stessa zona e alla stessa profondità, di magnitudo 5.4. Poi, altre due. Per ora ...

Terremoto magnitudo 5.4 al confine tra Iran e Iraq : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.4 è stata registrata dall’Istituto Geofisico Statunitense USGS alle 08:21 ora italiana al confine tra Iran e Iraq. Il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 27 km est da Mehran (Iran). Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose L'articolo Terremoto magnitudo 5.4 al confine tra Iran e Iraq sembra essere il primo su Meteo Web.