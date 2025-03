Ilgiorno.it - Como, tenta di truffare al telefono un anziano: lui non ci casa e lo fa arrestare

, 18 marzo 2025 – Si era spacciato per un funzionario del tribunale per cercare diun. Ma l’uomo, un comasco di 70 anni, si è reso conto del raggiro, ha chiamato i carabinieri di nascosto e lo ha fatto. È così finito a processo questa mattina un napoletano di 19 anni, accusato dita truffa aggravata e sostituzione di persona. Ieri pomeriggio si era presentato adella vittima, che poco prima aveva ricevuto una telefonata da falsi carabinieri e da un altrettanto falso avvocato: gli avevano detto che il figlio aveva investito e gravemente ferito una donna di 87 anni che stava attraversando la strada, e che per evitare la denuncia servivano 8.900 euro oppure oggetti in oro. La vittima, che non ha figli, ha subito capito che si trattava di untivo di truffa.