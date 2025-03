Ilgiorno.it - Cyberspie, Pazzali ancora nel mirino: “Ha una rete potente e può ricattare, arrestatelo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Dopo le dichiarzioni di Carmine Gallo, l’ex superpoliziotto morto lo scorso 9 marzo, e dell’hacker Samuele Calamucci finite nel fascicolo depositato dai pm al Riesame che sarà discusso mercoledì, ha annunciato querela anche Gianluca Tognozzi, legale del generale Carlo De Donno, ex vicedirettore dell’Aisi, il servizio di sicurezza interno. Gli investigatori della procura, riportando dichiarazioni di Gallo, scrivono che Enrico, numero uno di Equalize e presidente della fondazione Fiera, ora autosospeso, avrebbe ottenuto informazioni, prima che deflagrasse il caso cyber spie, “su un suo possibile coinvolgimento in indagini, solo dopo aver incontrato a Roma Carlo De Donno”. Immediata la difesa: “Il generale non era assolutamente a conoscenza della indagine milanese e quindi non avrebbe potuto rivelare informazioni”, precisa l’avvocato di De Donno, riservandosi “ulteriori azioni nei confronti di chiunque riproponga calunnie”.