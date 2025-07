La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

2025-07-16 23:59:00 Ecco quanto riportato poco fa: Un gruppo di parlamentari liberali democratici ha esortato la segretaria della cultura Lisa Nandy a passare a seguire quella che descrivono come la mossa “vergognosa” di UEFA per abbandonare Crystal Palace dalla Europa League della prossima stagione. Sette parlamentari che rappresentano i collegi elettorali di Londra, tra cui il leader del partito Sir Ed Davey, hanno scritto a Nandy per esprimere una “profonda preoccupazione” per la decisione di UEFA, descrivendolo come “una punizione molto insolita e grave sul club che solleva serie questioni sull’equitĂ e la trasparenza nella governance del calcio inglese”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: cultura - crystal - palace - europa

"Il Giardino di Vetro" in scena al Teatro Crystal: la cultura moldava conquista Parma - Un capolavoro teatrale di emozioni e riflessioni dal Teatro Nazionale Mihai Eminescu al cuore di Parma.

