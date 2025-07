Nuova Mercedes Cla | la berlina del futuro

Due motorizzazioni elettriche a cui seguirĂ fra qualche mese una mild hybrid. La terza generazione della coupĂ© tedesca può percorrere fino a 770 km con una carica.

In questa notizia si parla di: mercedes - berlina - motorizzazioni - elettriche

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Rispetto alla CLA coupé, cambia solo la parte posteriore; la lunghezza è la stessa — 4,72 metri — ma aumenta, ovviamente, il volume del bagagliaio — 455 litri — e lo spazio sopra la testa degli occupanti, che guadagna

Nuova Mercedes Cla: la berlina del futuro - La terza generazione della coupé tedesca può percorrere fino a 770 km con una carica

Scopri la nuova Mercedes CLA Shooting Brake 2026: motori ibridi ed elettrici, con autonomia fino a 761 km e interni high-tech - hybrid o elettrici, con autonomia fino a 761 km, ricarica rapida e interni high-