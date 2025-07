CMcom – Milan il Genoa ha chiesto informazioni per Colombo

2025-07-16 21:46:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il Genoa, alla ricerca di una punta di ruolo, ha chiesto informazioni al Milan per Lorenzo Colombo. Non solo il Parma, anche il Genoa segue con attenzione la situazione di Lorenzo Colombo per il proprio attacco. Il centravanti del Milan – che arriva da una buona annata con la maglia dell’Empoli, dove ha realizzato sei goal e due assist in una squadra che non è però riuscita a centrare la salvezza in Serie A – è finito nel mirino dei liguri che hanno chiesto informazioni al club rossonero, come riporta Sky Sport. Il Genoa – che non ha riscattato Pinamonti, tornato alla casa base al Sassuolo – si inserisce in una lista lunga di formazioni di A che sta monitorando l’opzione Colombo assieme ad altre piazze della massima serie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com