Inter-news.it - Cesari: «Massa? C’è difformità! Il secondo giallo a Bastoni non c’è mai»

Leggi su Inter-news.it

fa la moviola della partita tra Atalanta e Inter, finita 2-0 a favore dei meneghini. Poi si esprime anche sul gol non validato a Lautaro Martinez.ESPULSIONE – Grazianogiudica la doppia ammonizione per proteste di Ederson e quindi lo sfogo di Gasperini: «Per rispondere a Gasperini, iniziamo dall’ultimo episodio, il rosso a Ederson. Thuram è in possesso, va via a Hien, va in contrasto con Ederson che butta il pallone in corner.mostra il primo cartellinoe sulnon devo giustificare Ederson perché l’applauso non si può fare. Fallo di Thuram? Accidentale, si può non fischiare. Poi il francese sbilancia Ederson, in questo caso un arbitro bravo comefischia fallo e interrompe l’azione. Poi non interrompi l’azione, ma perché vai a cercare il calciatore? Sai che ci sono le proteste? Usa il buon senso e l’intelligenza arbitrale? Si poteva fare molto meglio.