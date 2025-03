Sportnews.eu - GP d’Australia, prima fila tutta McLaren e Ferrari in grande sofferenza

Finite le qualifiche del GP: c’èamarezza per la Rossa, mentre dominano le “papayas” di Norris e Piastri. La griglia di partenza completa ed i tempi.GP, dopo un venerdì tutto sommato positivo, per laora c’è da stringere i denti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno annaspato nelle qualifiche dellacorsa stagionale dell’anno, dominata dalle duedi Lando Norris ed Oscar Piastri. L’inglese si è piazzato al primo posto ottenendo la pole position con il tempo di 1:15,096. Secondo posto per l’altra “papaya” guidata dall’idolo di casa, Piastri, con 1:15,180.GP Australiasportnews.eu 15032025 – Foto AnsaUn po’ a sorpresa ha ottenuto lo slot migliore in secondaMax Verstappen. Il campione del mondo in carica partirà quindi terzo, dopo il suo 1:15, 481.