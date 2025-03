Biccy.it - Corona fa outing a due calciatori della Juve, i tifosi lo massacrano

Negli ultimi due anni, Fabriziosi è autoeletto paladino deiLGBTQ vittime di un ambiente calcistico che, a suo dire, non permetterebbe loro di fare coming out. L’ex re dei paparazzi, però, non si è limitato a denunciare un sistema tossico e poco inclusivo, ma ha anche iniziato a fare diversi, sostenendo che sia un mezzo per cambiare le cose: “Ci sono troppe pressioni dall’alto e non sono liberi di essere loro stessi. Ma ancora oggi l’omosessualità spaventa? Guardate che è pieno di giocatori gay che non sono dichiarati e non possono farlo. TantissimoSerie A vorrebbero anche fare coming out, credetemi, lo farebbero volentieri, ma c’è questo sistema che glielo impedisce. Uno deigay è tra i più forti dell’attuale campionato“.meride embed="23968"Nuovodi, ma ilo attaccano.