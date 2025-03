Velvetgossip.it - Bebe Vio in vacanza a Zanzibar con il fidanzato: scopriamo Gianmarco Viscio

Vio, l’icona dello sport paralimpico italiano, ha recentemente condiviso sui suoi canali social la prima foto insieme al suo. L’atleta 27enne, famosa per il suo straordinario talento nella scherma e per la sua indomabile forza di volontà, ha rivelato al mondo il suo nuovo legame amoroso mentre si godeva unada sogno a.Nelle immagini pubblicate su Instagram, la giovane schermitrice si mostra felice e spensierata, immersa in un paesaggio da cartolina: spiagge bianchissime, mare cristallino e una vegetazione lussureggiante fanno da cornice a questi momenti di intimità. “10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso”, ha scrittonel suo post, senza però taggare il suo compagno o menzionare il luogo specifico. Tuttavia, per i suoi fan non è stato difficile identificare la location grazie agli scorci mozzafiato che hanno fatto il giro del web.