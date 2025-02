Movieplayer.it - Sanremo 2025: Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte

Andrea, nome d'arte di, è ildella categoriadiè ildella categoriadi. Il giovane cantante partenopeo, con la canzone Vertebre, ha battuto in finale Alex Wyse e la sua Rockstar. Andreasi è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini, attribuito dalla Sala Stampa. Chi èIl nome completo è Andreae l'artista ha deciso di usare il suo cognome come nome d'arte. Nasce a Napoli ed ha appena 23 anni. Si è fatto notare per il suo timbro intenso e graffiante e per il fatto di saper comunicare con la platea dei social, e qui ha .