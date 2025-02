Liberoquotidiano.it - Ecco perché Francesca Michielin è scoppiata in lacrime sul palco: dall'Ariston, una storia clamorosa

Tra le canzoni che più convincono, in questo Sanremo 2025, c'è per certo quella di, Fango in Paradiso. Una canzone travolgente, che ha fatto breccia nel cuore dell'nella prima serata della kermesse, proprio come nella seconda. La, infatti, era tra i 15 big in gara nel secondo appuntamento col 75esimo Festival della Canzone italiana. Sulsi è nuovamente presentata con un tutore alla caviglia destra, conseguenza di una caduta all'nelle prove della vigilia: si pensi che, fuori dal, si muove con le stampelle. All'è arrivata aiutata da Carlo Conti. Poi la musica, la sua Fango in Paradiso. Una performance forse ancor più energica della prima: una performance strepitosa. E al termine della sua esibizione,che, prendendo i fiori che le porgeva Carlo Conti, èa piangere.