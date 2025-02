Quotidiano.net - Da Michielin a Tony Effe, Giorgia e Marcella Bella: cosa ricordano le canzoni del Festival di Sanremo 2025?

ciledeldi? Perché è innegabile che molti brani in gara quest’anno - come di fatto avviene ad ogni edizione - hanno riferimenti più o meno velati - e più o meno voluti -già sentite. Ecco alcune chicche che abbiamo scovato dopo aver ascoltato i brani dei 29 big in gara a. Cominciamo da: la sua ‘La cura per me’ ricorda da vicino due, ovvero ‘Amore disperato’ di Achille Lauro e nientemeno che ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla. Insomma, non certo roba da poco.e la sua ‘Pelle diamante’, invece, ricalcano il ritmo di ‘Killer’, brano della Baby K della prima ora in duetto con Tiziano Ferro. Che dire di Willie Peyote? La sua ‘Grazie, ma no grazie’ riecheggia nel ritmo e nel mood ‘Stayin’ Alive’ dei Bee Gees.